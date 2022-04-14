CDC結核病防治宣導活動

結核病（Tuberculosis，簡稱TB）是全世界主要的傳染病殺手之一，同時具有傳染性和致命性。在美國，有多達1300萬人為潛伏性結核感染者。若不及時展開治療，5-10%的潛伏性結核感染者將發展為活動性結核病。然而直至今日，結核病已不再是問題的觀念猶存。

美國疾病控制與預防中心（CDC ）推行的「重視，檢查，及治療結核病宣導活動」旨在針對最有可能感染潛伏性結核病（也稱為非活動性結核病）的人群以及他們的醫療服務提供者/機構，通過加強結核病檢測 以加速消除該可治愈性傳染疾病。「重視，檢查，及治療結核病宣導活動」是美國疾病控制與預防中心推出的第一個全國性多語種宣導活動，目的是提高非活動性結核病檢測的覆蓋率，改善潛伏性結核病在亞裔 美國人群中的隱患。

CDC網站表示，結核病是由最常影響肺部的細菌（結核分枝桿菌）引起的。結核病是可以治癒和預防的。結核病透過空氣在人與人傳播。當肺結核患者咳嗽、打噴嚏或吐痰時，他們們會將肺結核病菌推向空氣中。一個人只需要吸入其中的幾隻細菌就可以被感染。大約四分之一的世界人口感染了結核病，這意味著人們感染了結核病細菌，但尚未患有這種疾病，也無法傳播。

感染結核病的人一生中患結核病的風險為5-10%。那些免疫系統受損的人，如艾滋病毒、營養不良或糖尿病 患者，或使用菸草的人，患病的風險更高。當一個人患上活動性結核病時，症狀（如咳嗽、發燒、盜汗或體重減輕）可能會在幾個月內輕微。這可能導致尋求護理的延遲，並導致細菌傳播給其他人。活動性結核病患者可以在一年內透過密切接觸感染其他5-15人。如果不進行適當的治療，平均45%的艾滋病毒陰性結核病患者和幾乎所有艾滋病毒抗體的結核病陽性者都會死亡。

此次「重視，檢查，及治療結核宣導活動」的宗旨為通過提高人們對結核病這一嚴重且可致命性疾病的了解來改變人們對於提早預防與及時治療結核病的態度。儘早與醫生溝通是保護家人、朋友及社區免遭結核病這一高度傳染性疾病侵害的第一步。