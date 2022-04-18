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ACG 貸款專精逆向抵押貸款 以房養老

【洛杉磯訊】

ACG Funding 表示，逆向抵押貸款暫時不用還房貸，而且可以取房屋的淨值出來用直到百年。面對越來越嚴重的通貨膨漲，如果你已滿55歲，子女沒辦法負擔奉養的責任，又可以住自己喜歡的房屋，及有更多的經濟能力去渡過美好的晚年，避免有房沒錢花，逆向抵押貸款就是一個好選擇。

ACG Funding Louisa Jones表示，有人說買房是為了不要老了租不到房子，但也有人說晚年淒涼的其中一種狀況就是有房沒錢花。逆向抵押貸款（reverse mortgage）是一種「以房養老」的操作模式，逆向貸款的客戶已經擁有房子且房子有凈值，便可以將房屋產權抵押給金融機構，以便向金融機構選擇一筆付或數筆或每月領錢，用於生活或其他費用。

他舉案例 1；有一個剛到退休年齡的客人，在兩年前做了逆向抵押貸款。最近他打電話來說，因為物價飛漲感覺錢好像不够用了，想要在房屋淨值裡多貸四萬塊錢，「我查了房價發現過去兩年他的房子也漲價了，最後按照他們的條件可以多貸十萬塊錢」，客戶非常滿意，直說不敢相信高興得不得了。

案例2；有個老客戶打算最近想要買房子自住，但是該客戶已退休沒有很多的收入只靠政府的social income， 最後用逆向抵押貸款買到大約50萬的房子。

逆向抵押貸款，不但可以以夫婦也可以個人、兄弟姐妹或是朋友關係一起貸。過去年齡要求滿62歲，現在已把年紀降至55歲便可以申請了。

另外，雖然利率已上漲了很多而且還會繼續的漲，除了查收入的3%首付方案，該公司也有很多不查收入和不查工作的方案，包括只付利息不付本金，以及延長還款期等，是為一些自由職業和新創業的人士帶來的好消息。

Peggy Chen表示，ACG Funding服務華人社區超過二十多年，公司特別安排了一個超大的課室，每星期五提供豐富的課程，由經驗豐富的的導師及各大專業人士指導，以及一對一的精英培訓。歡迎有經驗及有意加入他們這個精英團隊的人參加。了解更多有關資料可電 626-866-7118，地址444 East Huntington Drive Suite 308, Arcadia, CA。 

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