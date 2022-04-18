媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

世界日報 在後疫情的第一次溫馨母親節 ，特舉辦「媽媽咪呀嘉年華」活動，於母親節前的周末4月30日（星期六）和5月1日（星期天），在羅蘭岡 東方明珠中庭廣場舉行。

兩天都是從早上10點到下午6點，歡迎子女們帶著母親來逛逛，看看節目表演，吃吃東西，還有消毒濕紙巾，防疫面罩，消毒洗手液，來就送，送完為止。

兩天的母親節園遊會中，除了模特兒走秀，舞籠功夫，母子展才藝，花哥送菜苗，園藝達人教種花，銀河藝術學院演出等的精彩節目外，還有三大特點：（1）兩位年度母親及5位好媽媽頒奬活動。年度母親之一的影后歸亞蕾，將接受眾議員劉雲平的頒奬，同時她也將在現場向觀眾問好。（2）安排了小朋友現場畫畫「我的媽媽」，歡迎現場報名，參加即有贈禮，入選作品將登在世界日報上。（3）有寵物比賽及寵物認養活動。

這項活動由世界華人婦女企管協會南加州分會、及羅蘭崗華協協辦，贊助單位有：紐約人壽，皇佳商業銀行，新東方比鄰中文學校，Lingoace，玫瑰崗紀念公園。參展攤位有阿膠膏，Kerrie徐 ， KLFFI，美游假期，不怕沾炒鍋，I Talk BB ，安博電視盒，福樂紀念公園，東方明珠廣場的串門兒串吧，Boli Boli波霸 ，燒烤江湖 ，龍蝦灣，頤中福台菜 ，一品蝦台式燒烤，于點藝術中心也都加入嘉年華陣營。

目前攤位的種類已有燒烤，波霸，各種拷串兒，冷飲咖啡，家庭用品，生活資訊，吃喝玩樂，五花八門。

羅蘭岡東方明珠，有四通八達的進口，四面有停車場，相當方便。目前尚有少數攤位，有興趣參展商可洽323-268－4982分機500。