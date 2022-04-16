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陳肇新醫學 博士主講

史丹福大學 成功錄取的申請策略

陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan在線英文講解史丹福（Stanford）大學，成功錄取的申請策略 How I Get Accepted By Stanford。

2020-2021年是疫情後第一個升學季，因為選擇性提交標化成績，史丹福大學的申請人數高達55,471人，增加了10,244人，錄取率也從5%跌至3.9%。如此低的錄取率，難道史丹福招生 篩選就只靠分數嗎？Stanford尋找的是領域專家，未來能引領社會進步，讓學校引以為傲的專業人才。陳肇新醫學博士，將根據學生的興趣規劃培訓重點，用策略把學生的暑期研究、社區實踐、學校活動以及社會貢獻聯繫起來，塑造成獨一無二的專業優勢，展現在申請文章裡，今年被史丹福大學成功錄取。講座會分享更多不同專業選擇的申請案例，解釋在疫情前後申請策略的改變。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學輔導經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士運用策略和招生審核的標準，一對一教導學生如何把興趣變成專長，成為領域專家並與學校需求匹配。陳博士專精輔導申請文章和面試培訓，提升學生成功進入名校的機會。微信諮詢：uscollegesuccess。