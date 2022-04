By the company

陳肇新醫學 博士主講

史丹福大學 成功錄取的申請策略

陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan在線英文講解史丹福(Stanford)大學,成功錄取的申請策略 How I Get Accepted By Stanford。

2020-2021年是疫情後第一個升學季,因為選擇性提交標化成績,史丹福大學的申請人數高達55,471人,增加了10,244人,錄取率也從5%跌至3.9%。如此低的錄取率,難道史丹福招生 篩選就只靠分數嗎?Stanford尋找的是領域專家,未來能引領社會進步,讓學校引以為傲的專業人才。陳肇新醫學博士,將根據學生的興趣規劃培訓重點,用策略把學生的暑期研究、社區實踐、學校活動以及社會貢獻聯繫起來,塑造成獨一無二的專業優勢,展現在申請文章裡,今年被史丹福大學成功錄取。講座會分享更多不同專業選擇的申請案例,解釋在疫情前後申請策略的改變。

陳肇新醫學博士,畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學,擁有多年從醫及升學輔導經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授,同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士運用策略和招生審核的標準,一對一教導學生如何把興趣變成專長,成為領域專家並與學校需求匹配。陳博士專精輔導申請文章和面試培訓,提升學生成功進入名校的機會。微信諮詢:uscollegesuccess。