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輕鬆地跳出配額 成功進入頂尖大學

第7場 4:00 pm~4:30 pm (中文演講)
坦福領袖教育負責人Angie王
坦福領袖教育負責人Angie王

史坦福領袖教育負責人Angie王主講

輕鬆地跳出配額 成功進入頂尖大學

有25年成功升學規劃的史坦福領袖教育負責人Angie王表示：「能夠成功被頂尖大學錄取的因素超過1200種，每一個大學都有自己的『配額圈』。今年，我們的學生已經陸續收到UC Berkeley、藤校等等頂尖大學錄取通知書，在恭喜我們的學生完成自己夢想的同時，將成功的經驗與大家分享」。

王老師表示：A. 「我們有優秀的團隊，有豐富經驗的導師為每一位學生量身定做規劃服務。B. 我們為新生，轉學生和研究生制定完美計畫，成功跳出『配額圈』。C. 我們長期與多家知名大學保持合作研究，為學生提供學術研究機會。D. 我們為學生規劃高含金量社區活動，高效取得全國最高義工榮譽。E. 我們為學生爭取高額獎/助學金，讓所有家庭無後顧之憂。F. 轉學生是我們專精項目，幫你完成圓夢的升學理想」。

王負責人表示，我們的訓練內容包括：多元化教育培訓、開展領袖訓練、參與學術競賽、加入大型社區服務、策劃自媒體活動、安排常春藤科研/經研、發明與創新、贊助與推薦信、爭取獎助學金、推薦企業實習等等。

希望所有的學生和家長在為孩子規劃升學服務之前，做好充分思想準備，提前制定目標，建議最好提前三年開始規劃，在專業導師指點下，輕輕鬆鬆向大學遞交完美申請。史坦福領袖教育電話(909)202-3839。

教育 升學 常春藤

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