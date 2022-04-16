豪杰訓練中心創辦人周主任

豪杰訓練中心創辦人周主任主講

如何成為大學申請的真正嬴家

豪杰訓練中心創辦人周主任培養自己兩個孩子，進入頂尖私立大學，跳脫華裔 傳統教育模式，擁有強大的：1. 核心價值- 強大的寫作、溝通及領導能力。2. 人文素養 - 純淨的心靈、慈悲的胸懷及無私的概念。

培養孩子走過大學申請，進入頂尖私立大學，獲得高額獎學金，周主任親力親為鼓勵孩子，做「生涯規劃」 成為大學申請 「真正嬴家」。孩子畢業以後職場生涯成功，兩個孩子在工作領域，有正面的成就，人生快樂精彩。

想幫助華裔孩子大學畢業後，跳脫亞裔 天花板，走進真正美國社會，就業 發展， 光憑一紙大學畢業証書是不夠的。周主任強調，擁有強大核心價值和人文素養的孩子，長大以後在職場生涯，一定是脫穎而出，出類拔萃，鶴立雞群的年輕人。

2014年周主任創立豪杰訓練中心，帶領教練群設計震撼課程，引導學生獨立作業，走過大學申請，専攻藤校和頂尖私立大學，爭取錄取通知書和高額獎學金 By Merit Basis，成為大學申請的嬴家。

周主任說，豪杰是一個發掘寶石計劃的學校，學生經歷豪杰訓練課程，自帶光芒能力，能自己做好生涯規劃 ， 成功進入頂尖私立大學，邁向未來人生勝利組。建議家長，慎重考慮如何培養孩子的未來，不是只有申請大學，而是大學畢業以後，職場生涯的成功。豪杰電話626-574-0101