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高收入的家庭 如何規劃大學助學金

第 5 場 3:00 pm~3:30 pm (中文演講)
著名大學助學金及稅務規劃權威Michael Chen
著名大學助學金及稅務規劃權威Michael Chen

稅務規劃專家Michael 陳主講

高收入的家庭  如何規劃大學助學金

高資產，高收入的家庭，孩子馬上要申請大學，要如何提早規劃。大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen，將於線上直播中，為學生及家長介紹：有會計師但還是交很多稅； 申請了但沒能得到大學助學金，怎麼辦？有存款有股票有出租房的高收入家庭，如何規劃得到大學助學金？該講座針對高收入家庭，還起到了稅務規劃作用，並讓你瞭解其它州大學有哪些不同之處，大學助學金要如何規則等。

Michael 陳表示，很多家長為日益高漲的大學費用發愁，還有些家長變賣房屋，供子女讀醫學院。有些家長因為私立大學費用太昂貴，而考慮讀公立大學。如何不動用一生積蓄，將子女送進他們最理想的大學？

Michael 陳提醒家長和學生，千萬不要衝動，在沒有規劃的情況下填表遞交。高收入W2家庭，一定要做好規劃降低家庭淨收入，從而獲得最高的大學助學金及繳納最低稅。2021年很多家庭投資股票大大獲利，在股票市場賺了錢，要如何大幅度的節稅? 為什麼 Engineer + Turbo Tax，從省稅的角度上來看是最差的組合。工程師最頭痛的AMT如何解決；如何減少資產，以獲得最高的助學金。

Michael說，各州以及每所大學設定的規定不一，家長需要提早規劃。聯絡Mastermind金融交易稅務事務所Michael Chen，可傳短信408-220-3036 。

股票 醫學 投資

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