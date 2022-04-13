世界日報8場線上升學規劃講座：美國醫療職業選擇及申請策略

亞裔學生如何應對最新的大學招生 政策？本報訂4月23日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom舉辦「2022春季升學 規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，歡迎家長和學生儘快報名，額滿截止。註冊連結是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼註冊。

第1場1:00pm~1:30pm （中文演講） 陳肇新醫學 博士主講 美國醫療職業選擇及申請策略

陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan ) (見圖）中文演講。在線講解美國醫療職業選擇及申請策略 （Health Care Career Choices & Application Strategy）。

COVID疫情增加了醫療需求，也加快醫護人員退休潮的到來，把原本的醫護職業缺口拉得更大。學生想成為醫生（MD/DO）但醫學預科成績（Pre-Medical）不理想，可以通過大學學士畢業後醫學課程（Post-Baccalaureate Program），再一次提高GPA及MCAT分數。另一類相當於醫生但申請要求沒這麼高的職業，越來越被社會需求和認可，未來10年增長高達30%，那就是助理醫生（PA）及看診護士（NP）。 講座中將講解醫生（MD/DO）、助理醫生（PA）、看診護士（NP）及註冊護士（RN）的申請策略，幫助學生做出適合自己的醫療職業選擇。

陳博士畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。他對學生一對一輔導，運用多年臨床經驗和申請策略，為學生塑造獨一無二的競爭策略和申請文章，並提供面試培訓。微信諮詢：uscollegesuccess。