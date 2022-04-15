世界日報8場線上升學規劃講座：成功錄取醫學院/從案例分析看培訓規劃及申請策略

亞裔學生如何應對最新的大學招生 政策？本報訂4月23日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom舉辦「2022春季升學 規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，歡迎家長和學生儘快報名，額滿截止。註冊連結是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼註冊。

第2場1:30pm~2:00pm （英文演講） 陳肇新醫學 博士主講 成功錄取醫學院/從案例分析看培訓規劃及申請策略

陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan ) (見圖）英文演講。在線演講：醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規劃及申請策略（ Successful Pre-Medical Strategy and Application）。

醫學院錄取率只有4%-5%，學生不能單靠GPA和MCAT分數、醫院義工和醫學研究來申請醫學院，需要運用策略把臨床經驗、醫學發明和對疾病的專長聯繫起來，才能在申請文章裡展示自己的醫學專長和熱情投入。講座將通過學生案例，來分析學生對醫學院需求的誤解、準備的不足之處，以及怎樣制定申請成功策略。學生可以從案例裡吸取經驗，或者預約進一步的諮詢。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。

曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。他可對學生一對一輔導，幫助學生申請醫科學院、牙科學院、獸醫學院、藥劑學院，以及各種醫科連讀計劃。微信咨詢：uscollegesuccess。