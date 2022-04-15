我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

世界日報8場線上升學規劃講座：如何成為富有競爭力的申請人

王衍智
「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley
「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley

亞裔學生如何應對最新的大學招生政策？本報訂4月23日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom舉辦「2022春季升學規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，歡迎家長和學生儘快報名，額滿截止。註冊連結是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼註冊。

第3場2:00pm~2:30pm （英文演講） Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講 如何成為富有競爭力的申請人

大學錄取率再創新低，爲了讓華人子弟能進入理想大學，業界屈指可數的權威「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley將分析：How to Make Yourself a Competitive Applicant：Inside This Year's (2022) Admitted Students' Applications（如何成為富有競爭力的申請人：2022年錄取學生背後的奧秘）。

進入頂尖院校競爭激烈，大學申請的過程尤為重要：如何達到大學招生人員的期待標準，如何客觀準確評估自身的能力，如何發現自己的優勢，如何利用申請文章與面試展示自我，都是不可或缺的能力。

執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University教育碩士， 擁有多年UCLA、Johns Hopkins University入學審核經歷，獲頒哈佛大學入學審核資格證書，Teach for America 成員及老師。

該中心顧問團隊由來自各大名校的大學入學審核官組成，已將數千名學生送入名校；並有大學文書主題鎖定，領導才能訓練等。全新論文定稿系統，由前名校大學入學資格審核官協助修改自傳論文，讓孩子脫穎而出進入理想大學；面試準備及模擬訓練，為學生爭取最高額度獎助學金。中英專線 909-957-7000 或1-855-466-2783。

招生 教育 升學

上一則

以毒騙色致2死 好萊塢富豪巴克重判30年

下一則

世界日報8場線上升學規劃講座：成功錄取醫學院/從案例分析看培訓規劃及申請策略

延伸閱讀

2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈

2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈
中領館辦證照 16日起停止受理跨區申請

中領館辦證照 16日起停止受理跨區申請
南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

南加大師生聲援涉竊盜被解雇清潔工 堅信她清白 要求校方調查

春季升學規劃講座 下週六4/23線上直播 席位有限 開啟註冊

春季升學規劃講座 下週六4/23線上直播 席位有限 開啟註冊
疫情干擾 高中生升學活動受影響

疫情干擾 高中生升學活動受影響
移民專頁／ 若為永久綠卡 主申請人棄卡不影響家屬綠卡

移民專頁／ 若為永久綠卡 主申請人棄卡不影響家屬綠卡

熱門新聞

圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
孫同學返鄉探親一趟，不料回美後養了三年的愛犬卻人間蒸發，讓他心痛不已。 （世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

2022-04-08 13:40
推薦信是申請大學時的重要利器，圖為常春藤名校康乃爾大學校園。（記者丁曙／攝影）

取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢

2022-04-11 02:13
耶魯大學今年新生錄取率歷史新低。（學生提供）

今年常春藤 申請破紀錄 錄取創新低

2022-04-12 13:48

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創