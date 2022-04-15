世界日報8場線上升學規劃講座：如何成為富有競爭力的申請人

「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley

亞裔學生如何應對最新的大學招生 政策？本報訂4月23日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom舉辦「2022春季升學 規劃講座」。邀請教育 業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，歡迎家長和學生儘快報名，額滿截止。註冊連結是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼註冊。

第3場2:00pm~2:30pm （英文演講） Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講 如何成為富有競爭力的申請人

大學錄取率再創新低，爲了讓華人子弟能進入理想大學，業界屈指可數的權威「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley將分析：How to Make Yourself a Competitive Applicant：Inside This Year's (2022) Admitted Students' Applications（如何成為富有競爭力的申請人：2022年錄取學生背後的奧秘）。

進入頂尖院校競爭激烈，大學申請的過程尤為重要：如何達到大學招生人員的期待標準，如何客觀準確評估自身的能力，如何發現自己的優勢，如何利用申請文章與面試展示自我，都是不可或缺的能力。

執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University教育碩士， 擁有多年UCLA、Johns Hopkins University入學審核經歷，獲頒哈佛大學入學審核資格證書，Teach for America 成員及老師。

該中心顧問團隊由來自各大名校的大學入學審核官組成，已將數千名學生送入名校；並有大學文書主題鎖定，領導才能訓練等。全新論文定稿系統，由前名校大學入學資格審核官協助修改自傳論文，讓孩子脫穎而出進入理想大學；面試準備及模擬訓練，為學生爭取最高額度獎助學金。中英專線 909-957-7000 或1-855-466-2783。