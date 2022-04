世界日報8場線上升學規劃講座：如何成為富有競爭力的申請人

「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley

亞裔學生如何應對最新的大學招生 政策?本報訂4月23日(星期六)下午1時至5時,通過Zoom舉辦「2022春季升學 規劃講座」。邀請教育 業界專家,為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊,分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限,歡迎家長和學生儘快報名,額滿截止。註冊連結是:https://reurl.cc/xOz32z,或掃描二維碼註冊。

第3場2:00pm~2:30pm (英文演講) Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講 如何成為富有競爭力的申請人

大學錄取率再創新低,爲了讓華人子弟能進入理想大學,業界屈指可數的權威「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley將分析:How to Make Yourself a Competitive Applicant:Inside This Year's (2022) Admitted Students' Applications(如何成為富有競爭力的申請人:2022年錄取學生背後的奧秘)。

進入頂尖院校競爭激烈,大學申請的過程尤為重要:如何達到大學招生人員的期待標準,如何客觀準確評估自身的能力,如何發現自己的優勢,如何利用申請文章與面試展示自我,都是不可或缺的能力。

執行長Jenny Wheatley是Johns Hopkins University教育碩士, 擁有多年UCLA、Johns Hopkins University入學審核經歷,獲頒哈佛大學入學審核資格證書,Teach for America 成員及老師。

該中心顧問團隊由來自各大名校的大學入學審核官組成,已將數千名學生送入名校;並有大學文書主題鎖定,領導才能訓練等。全新論文定稿系統,由前名校大學入學資格審核官協助修改自傳論文,讓孩子脫穎而出進入理想大學;面試準備及模擬訓練,為學生爭取最高額度獎助學金。中英專線 909-957-7000 或1-855-466-2783。