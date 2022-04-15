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世界日報8場線上升學規劃講座：2022史上最慘烈亞裔學生申請季的啟示

王衍智

亞裔學生如何應對最新的大學招生政策？本報訂4月23日（星期六）下午1時至5時，通過Zoom舉辦「2022春季升學規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，歡迎家長和學生儘快報名，額滿截止。註冊連結是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼註冊。

第4場2:30pm~3:00pm （中文演講）   飛達教育創辦人魏昕主講 2022史上最慘烈亞裔學生申請季的啟示

魏昕 (見圖）在 1982 年以全額獎學金被著名常春藤大學 - 賓夕法尼亞大學錄取， 隨後在華爾街及矽谷成功創業，在此期間，也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選出類拔萃的未來菁英。

飛達教育再度榮獲專業機構肯定，2016 年「飛達教育 - 全球青少年領袖培育項目」受總統義工獎認同，成為指定頒獎機構；2018年，被美國大學理事會認證為 AP 學分授課地點； 2019年，不僅再次成為美國奧林匹克數學競賽 (AMC) 考場，更獲得 WASC SEP 認證，與著名私立學校合作，在飛達教育各大中心提供 WASC 認證AP學分班，以及最新高級文憑 AP Seminar 以及 AP Research 課程，並由博士學位並受大學理事會專業培訓的導師親自授課。

當許多人還在追求升學包裝，關注應試課程培訓之時，魏昕的教育理念與前瞻視野，帶領飛達團隊為下一代培養未來菁英。每年寒暑假，他必親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、農村公共健康、孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有社會責任感和貢獻心的青少年。因他的教育理念與不懈的精神，在這群學生當中，有很多人都進入常春藤等一流名校。

飛達教育創辦人魏昕
飛達教育創辦人魏昕

教育 常春藤 亞裔

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