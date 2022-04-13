我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長專訪 吳弭：傳達對的信息才能「改變」

拜登與澤倫斯基通話 加碼8億美元軍援烏克蘭

2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈

洛杉磯訊

世界日報2022春季教育專刊將在4月22日（周五）隨報免費附贈，南加各大世界日報的零售點僅此一日附贈該刊，請勿錯過。

教育專刊內容豐富，包含「亞太裔 要以您的族裔背景為榮」、「後疫情時代 學校教育更趨向多元、公平、包容」、「法官否決種族平衡政策 TJ高中亞裔錄取70%大解密」、「通勤安全 高中生如何自保？」、「加州招生停用標準化考試 華人多反對」、「當笨蛋父母 孩子更聰明」等精彩文章及報導。作為家長，掌握、熟悉這些議題刻不容緩。

偏遠地區讀者可自付四元郵資，支票抬頭註明「World Journal LA, LLC」，郵寄至World Journal LA, LLC（2021秋季教育專刊），1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754。詳情洽詢世界日報發行服務專線：323-268-4982轉分機191（世界日報洛杉磯社）。

此外，為全方面服務讀者，世界日報還將在專刊發行次日（4月23日週六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦「2022春季升學規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

教育 世界日報 招生 亞裔 加州

上一則

南加中國富豪涉逃避關稅 判罰18.3億

下一則

中國疫情持續清零 刺激移民 綠卡觀望派則想立基美國

熱門新聞

南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
金額、收款人名字都已遭篡改的支票。（張先生提供）

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

2022-04-10 02:20
孫同學返鄉探親一趟，不料回美後養了三年的愛犬卻人間蒸發，讓他心痛不已。 （世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱愛犬託人照料 返美後竟人間蒸發

2022-04-08 13:40
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47

超人氣

更多 >
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬