2022春季教育專刊 4月22日隨報附贈

世界日報 2022春季教育 專刊將在4月22日（周五）隨報免費附贈，南加各大世界日報的零售點僅此一日附贈該刊，請勿錯過。

教育專刊內容豐富，包含「亞太裔 要以您的族裔背景為榮」、「後疫情時代 學校教育更趨向多元、公平、包容」、「法官否決種族平衡政策 TJ高中亞裔 錄取70%大解密」、「通勤安全 高中生如何自保？」、「加州 大招生 停用標準化考試 華人多反對」、「當笨蛋父母 孩子更聰明」等精彩文章及報導。作為家長，掌握、熟悉這些議題刻不容緩。

偏遠地區讀者可自付四元郵資，支票抬頭註明「World Journal LA, LLC」，郵寄至World Journal LA, LLC（2021秋季教育專刊），1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754。詳情洽詢世界日報發行服務專線：323-268-4982轉分機191（世界日報洛杉磯社）。

此外，為全方面服務讀者，世界日報還將在專刊發行次日（4月23日週六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦「2022春季升學規劃講座」。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。