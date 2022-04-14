兩場線上講座 幫助小商家取得政府資金

中國信託銀行和世界日報 4/21,28聯合舉辦 歡迎參加

做生意錢不夠？想買倉庫，買設備資金不足？怎麼辦？答案是可以跟政府借SBA Loan。因為這項聯邦貸款 的目標就是：幫助小商家更有競爭力。涵蓋行業什麼都有，從餐館、酒店、專業人士、到貿易進出口等等，而且有的地區對小商家還有特別優惠。

有興趣者，歡迎參加由中國信託銀行和世界日報合辦的「聯邦小企業管理署貸款 SBA Loan」線上講座，時間是21日和28日上午10時30分，講座中將為華裔小商家們提供小企業商業貸款的資訊。這兩場講座都須預先註冊報名，報名連結是： https://bit.ly/3tXyNU4。

講座將由中國信託銀行（美國）資深副總裁楊致平 (Laurence Yeung)、和第一副總裁David OuYang主講。

21日的第一場講座內容主要包括認識SBA貸款、 SBA貸款計劃任務、受惠行業和貸款項目。楊致平副總裁表示，疫情紓困 的PPP貸款已經沒有了，現在SBA的貸款回到正常，但仍有許多給小商家提供幫助的計畫。SBA貸款是存在很久的項目，目標就是幫助各種行業的小商家更有競爭力。

另外政府有意幫助小商家是為了幫助一些地區發展，包括如波莫那（Pomona）、芳塔那（Fontana）、奇諾（Chino）等地（但不限於南加東區），主要是希望幫助當地政府多一些經濟發展，幫助就業增長。因此這些地方的小商家也有特別優惠。此外SBA希望提振美國出口業，因此還有幫助出口業的特別計畫。

他表示，SBA提供有優惠的貸款，例如可以用很少的頭款買自用的地產、倉庫，買設備甚至可以零頭款，另外也可借貸周轉錢款、買賣併購公司、負債貸款重貸等。這些計畫對申請商家有一些要求，例如需是本地公司，持有人是公民或綠卡，公司必須是盈利性質等，屆時他將詳細解釋。

28日講座主要是介紹常用的兩個SBA貸款計劃的區別，如準備申請貸款要準備什麼，以及文件和費用等。他表示了解SBA貸款計劃的概念很重要，該計畫旨在幫客戶建立企業，在建立過程遇到的環節，幾乎都能提供幫助。他表示有很多人聽說SBA貸款很難申請，但其實如果知道原理、需要什麼，其實很簡單。銀行怎麼去幫助準備材料，讓客戶符合申請資格也很重要。

楊致平和David表示，當天講座還會安排很多時間給問答環節，正是考慮到每個商家的情況不一樣，因此大家可以就自己的情況提問尋求諮詢。

楊致平是中國信託銀行中小企業商業貸款部門主管，有豐富的商業及零售銀行貸款業務經驗，深知各行各業發展趨勢和需要，致力推動政府中小企業貸款政策。David副總裁也在美國的各大小銀行擁有15年豐富的商業房地產、信貸額度、及零售貸款經驗，能提供客戶全方面的分析，希望幫助企業成長並提高競爭力。