動畫電影Turning Red 數位平台亮相/發行光碟

迪士尼（Disney ）與皮克斯（Pixar）動畫電影「Turning Red」適逢母親節 前；於 4 月 26 日首次在所有主流數位平台上播映，並於 5 月 3 日發行4K 超高清HD(見圖)、藍光光碟和DVD 版本 。

皮克斯的粉絲們可以看到七個刪除的場景、三則花絮以及導演 Domee Shi的音軌評論，去感受溫暖而又毛茸茸的紅色貓熊Mei-hem。「Turning Red」現正在 Disney+ 上播映。

在「Turning Red」中，自信、呆萌的 13 歲女孩 Mei 必須在做一孝順女兒並與青春期混亂間取得平衡，而她那略顯霸道的媽媽 Ming Lee 總是在她身邊。彷彿青春期經歷的變化，當 Mei 特別興奮時，就會「噗」地一聲變成一隻紅色的大貓熊。奧斯卡金像獎得主、動畫短片「包子」 的導演Shi 說：「我很想探討一名青春期少女的衝突，看她在做一個好女兒與接納真實混亂的自己之間有多麼糾結。」

製片人Lindsey Collins 表示，這是一個關於改變和過渡時期的成長故事。Ming Lee是一位自豪的妻子、盡職的母親；但更專注於照顧她的寶貝女兒Meilin。Mei 說媽媽激烈、固執、風趣、控制慾強，但她對家人的愛總是溢於言表。導演Shi說，Ming Lee這個角色匯集了我見過的所有強大而出色的亞洲女性的特點，她有時很嚴厲，但做出的瘋狂事都是出於對女兒的愛。

影片製作人請新人Rosalie Chiang為Meilin 配音，此外還有十多位知名配音演員，組成強大的聲演陣容。