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全球旅遊中心 代理銷售主要遊輪及河輪

梁惠歡

羅蘭岡訊】專營海外來美旅遊第一站的全球旅遊中心 A Good Travel ，專精代理銷售大部分主要遊輪、 河輪品牌及享有船公司提供之相同優惠，該中心有專屬遊輪網站，方便快速查詢遊輪路線及優惠價格，並可直接預訂。

該公司表示，全球遊輪品牌及路線多如牛毛，一般人不太可能全都了解，比如路線、行程、船的介紹、港口、房型、娛樂設施、船上餐廳、靠岸活動等等。他們提供的價格跟遊輪公司官網是一樣的，如果你是遊輪公司金鑽卡會員，遊輪公司給你的會員特價，全球也都可以拿的到。那麼跟Agent買的好處是甚麼呢? 總的來說，就像你也可以自己處理買賣房子或報稅或法律相關問題，但大部分情況，透過一個 比較專業的Agent 或會計師或律師，可以幫忙處理比較專業的問題。旅遊代理 (Travel Agent) ， 也有類似的功能， 與其花一樣的錢，自己還要花很多時間處理訂位、付款、報到、航班安排等等，為何不把工作交給專業的Agent，Agent 賺的是遊輪公司給的佣金，卻可以幫忙旅客處理或爭取更多權益，這是 win-win situation。

輸入你要查詢的相關資料，可以查詢主要遊輪公司品牌的即時優惠價格，也可以在該公司了解、搜尋所有行程，啟程日期，價格及甲板艙房分布圖等等資訊。歡迎在計畫好行程前或後，打電話或e mail給全球公司，要求一個報價及規劃建議。也可以直接在全球的網站下單購買，購買後將會有專人後續處理你的訂單。

公司地址18411 Colima Road，Rowland Heights CA (羅蘭岡太平洋廣場) ，電話 626-538-3888。

羅蘭岡 報稅

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