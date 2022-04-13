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轉移至美 烏克蘭癌患兒童安抵 St. Jude 醫院

錢麗華

洛杉磯訊】一對兄妹離開烏克蘭，日前抵達孟菲斯市的 St. Jude Children's Research Hospital 。他們是首批前往美國繼續接受長期癌症治療、四組烏克蘭兒童癌症患者家庭當中的成員。

St. Jude Children's Research Hospital 是美國首家接收烏克蘭患者的醫院。這些家庭乘坐美國政府營運的醫療運輸飛機從波蘭的克拉科夫出發。患者的年齡在九個月至九歲之間，他們將在St. Jude 接受複雜的醫療護理。除癌症治療外，還將接受創傷知情社會心理學療法，以滿足心理、社交、情感和文化需求。St. Jude 的教育工作者也將為患者及其兄弟姐妹開設學校課程。

St. Jude 院長兼行政總裁 James R. Downing博士表示，在烏克蘭的工作，反映了該醫院一直以來的承諾，即確保患癌的兒童獲得挽救生命的護理，無論他們身處哪裡。

俄羅斯入侵烏克蘭後不久，旨在提高全世界罹患癌症和其他重大疾病的兒童存活率的 St. Jude Global 計畫，發起了稱為「SAFER Ukraine應急回應支持行動」的人道主義行動，為兒童癌症患者及其家屬提供離開烏克蘭的安全通道。St. Jude Global 與波蘭 Fundacja Herosi。烏克蘭Tabletochki 慈善基金會、波蘭兒科腫瘤學和血液學協會以及其他基金會和國際組織合作，將患癌兒童從戰區撤離，使他們能夠繼續接受癌症治療。

St. Jude Global 主任 Carlos Rodriguez-Galindo說，「我們有能力迅速幫助諸多烏克蘭兒童及其家屬，這是許多個人和機構合作夥伴努力的結果」。

St. Jude Global SAFER Ukraine 協同合作，已為 600 多名患者提供幫助。患者會接受醫療評估，之後會被送往歐洲、加拿大（現在也可以送往美國）的癌症中心。組織者試圖讓患者盡可能離家近，以減少對他們生活造成的干擾，但由於可提供的臨床治療名額有所減少，孩子們可能要被送往離家更遠的地方就診。

「當目睹身患重病的兒童在恐懼中逃離家園，我們會接納並保護這些無助兒童的生命。」St. Jude全國推廣主任、創始人 Danny Thomas 的女兒 Marlo Thomas 表示。

該院籌款和宣傳組織 ALSAC 院長兼行政總裁 Richard C. Shadyac Jr.表示，該醫院是數百萬人協同合作的成果。董事會成員、創始人兒子Tony Thomas說：「由於我們的支持者和全世界數百人的共同努力推進類似倡議，我們現在和未來，都有得天獨厚的條件為兒童提供幫助。」

烏克蘭 癌症 洛杉磯

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