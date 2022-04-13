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暢小平婚介中心 復活節相親餐舞會

林倢如

【洛杉磯訊】暢小平婚姻介紹中心（Cindy's Singles ）復活節相親餐舞會，訂16日周六晚上7時30分，在阿市Almansor Court 舉辦，以大型自助餐聯誼舞會型式，邀請Top DJ、並有歌星演唱，將舞會製造出良好的娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，每位35元。

該中心表示，想擴大交友圈，結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，歡迎參加該中心，他們已成立40年，信譽好，用心經營，獲得會員認同，策劃此次的復活節相親大型餐舞會，會有溫馨的現場氣氛，一起共度愉快時光，有速配相親，希早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，準備豐盛自助餐，邀請Top DJ Eric帶動歡樂氣氛。餐舞會地點 Almansor Court 地址在700 S. Almansor St., Alhambra, CA 。

暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA，微信Cindy's Singles，網站www.Cindys-Singles.com。

復活節 微信 加州

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