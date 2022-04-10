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電動汽車銷量快速增長KIA 第一季市場佔額多

洛杉磯訊

Kia America宣布3月份銷量59,524輛，創下該品牌今年前三個月銷量第二高的紀錄。隨著3月份3,156輛EV6的銷售，Kia的電動車型創下有史以來最好的月度和季度業績。

其它月銷售亮點包括：

－Kia整體電動車型系列的月銷量創下紀錄，比之前的記錄增長了55%

－Niro電動跨界車型系列的銷量比該車型此前創下的記錄增長了32%

「儘管行業面臨持續挑戰，但隨著我們繼續超越行業標準，不斷增加市場份額，Kia品牌正散發出令人難以置信的積極能量」，Kia美國銷售運營副總裁Eric Watson表示，「在過去幾年中，Kia在SUV和多用途車領域經歷了巨大的增長，隨著我們在可持續移動領域確立領先地位，我們現在也在電動領域看到了類似的趨勢。」

除銷售量外，3月份該品牌還發布了幾項重要公告，包括：

－Niro EV在J.D. Power的2022年電動汽車（EVX）擁車體驗研究中連續第二年獲得大眾市場類別的最高榮譽。該調查基於8,000多名電動汽車（EV）車主對包括擁有成本、電池續航里程、服務體驗、造型和駕駛享受等關鍵因素的反饋，以確定擁有者滿意度和回購可能性。

－2022 Kia Telluride連續第三年被U.S. News & World Report評為「家庭最佳3排SUV」。

－Autotrader將Carnival MPV列入「2022年最佳新車」。

Kia America總部位於加州爾灣市，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

汽車 SUV 電動車 加州 爾灣

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