疼痛不分季節 遠紅外線足浴桶 四季皆宜

使用時把桶內布套，拉起來蓋到膝蓋。

杉釦富公司表示，泡腳應該每天做，一年四季堅持下來，都各有功效，正所謂「春天泡腳，開陽固脫 ; 夏天泡腳，暑濕可祛 ; 秋天泡腳，肺潤腸蠕 ; 冬天泡腳，丹田暖和」。如果從保養的角度來說，春天泡腳對肝好；夏天泡腳對心好；秋天泡腳對肺好；冬天泡腳對腎好。杉釦富免用水遠紅外線足浴桶，讓你泡腳方便，安全，健康加分。

杉釦富公司（ShineCo Wellness）專營台灣生產高品質遠紅外線免加水足浴桶，型號SC-801現推出母親節 特惠，原價599元現在優惠特價499元（不包括運費30元及稅金），訂購電話1-888-666-6048或1-650-999-0988，也可直接上網www.shineocus.com訂購， 110V無需轉換電壓，一年產品保固，品質有保障。該公司地址1799 Bayshore Highway #129 Burlingame CA。

杉釦富遠紅外線免用水足浴桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 受到許多消費者的喜愛，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒、或有身體容易疼痛的人來說，具消除這類症狀的效果，以遠紅外線來替代水，利用血液循環所增加的熱能，以提高「自癒力」。

「人老腳先衰，樹枯根先竭」，杉釦富公司表示，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。以往多用水泡腳，但對年長者來說，不能久泡，也無法恆溫，往往「水熱的腳冷的，「腳熱了水卻又冷了，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環，往往腳部皮表的熱度消失之後，身體和四肢也就馬上恢復涼冷。而杉釦富所代理來自台灣進口的遠紅外足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，方便又好用，使用時把桶內布套拉起來蓋到膝蓋（見圖）。許多患有糖尿病 、腳水腫、走路不方便的人，用了之後，走路也變的輕鬆許多。