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爾灣Zesty Olive餐廳 提供地中海健康美食

【爾灣市訊】

爾灣的鑽石商場（Diamond Jamboree），最近新開一家以地中海健康美食為號召的Zesty Olive餐廳，在亞洲名店環繞的商場中格外引人矚目。

Zesty Olive是由保加利亞移民兄妹（圖中）聯手創立，他們的母親曾在保加利亞經營家庭式餐館，兄妹兩人小時候也經常在廚房裡幫忙削馬鈴薯皮，培育出對美食的熱情。擔任總經理的Borislav Mitrev原本在英國經營多家餐館，任財務長的Dessi Sarabosing，曾擔任知名連鎖餐飲財務主管。

Dessi表示，十多年來兄妹兩人各忙各的，直到新冠疫情爆發後，Borislav決定舉家遷來美國，家人再度攜手創辦Zetsy Olive，強調使用新鮮食材，以地中海式美食為靈感，設計出健康、新潮的菜單，去年中在橙縣的森林湖成功開設第一家餐廳後，今年進駐爾灣。

Zesty Olive的菜單分成三大類，希臘卷餅（Greek Pita Wraps）由烤肉搭配生菜、紅葱及番茄，再加上希臘酸奶黃瓜醬(Tzatziki)，酸酸甜甜的清爽口味，是適合夏日品嚐的輕食。份量十足的蔬菜烤肉飯，主食可選擇烤牛肉、羊肉、雞肉、鮭魚或是Falafel丸子，米飯外加生菜、烤蔬菜、橄欖及希臘卷餅，搭配低卡的鷹嘴豆泥醬及希臘酸奶黃瓜醬，將這家餐廳的招牌美食全部集中在一大碗裡。此外，還有以義大利麵為主的盤食，食客可挑選各式肉類、新鮮香草、醬料、起司，組合成個人喜愛的口味。

Zesty Olive地址 2750 Alton Parkway, Unit 131, Irvine，電話 949-774-1518。圖為餐廳開幕營業時，保加利亞駐洛杉磯總領事Boyko Hristov（左三）、爾灣市長Farrah Khan（右三）及爾灣商會執行長Bryan Starr（左四）均到場祝賀。

美食 爾灣 蔬菜

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