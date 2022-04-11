4/15 嚴長壽會客室線上講座- 嚴長壽與江賢二

【洛杉磯 訊】台灣飯店教父嚴長壽，一個從繁華回到素樸的董事長，於2009年創立「公益平台文化基金會」，他認為教育 是探索一切問題的根源與答案，年輕人應增加自己的能力，讓自己成為可用的人才。

「公益平台」深耕台灣花東近15年，在台東成立均一學校培育未來人才，全力改善花東地區教育、挖掘部落文化特色，推動優資觀光 、協助青年返鄉，打造當地產業。一直以來「公益平台」致力於整合企業與民間資源，擴大綜效，透過志同道合的夥伴，讓好事開枝散葉。

2021年起「公益平台」針對海外華人將舉辦一系列的對談性線上直播節目 「嚴長壽會客室」，邀請嚴長壽（圖左）與他的好朋友們一起細數他們為花東永續所做的努力。這一次邀請到一位用繽紛的色彩與筆觸，表達對自然與生命的沉思與關照；用一生的力量，推動台灣東岸藝術走向國際平台 的台灣當代藝術大師江賢二（圖右）。

江賢二，台灣師範大學藝術系，畢業後飛往巴黎、紐約尋夢，旅居30年；2008年移居台東，台東燦爛的光線和壯濶的大自然改變了他的創作風格，從幽暗抑鬱轉為明亮奔放，開啟了嶄新的境界。他深信，藝術可以淨化世界，更能淨化身心。已80歲的他，正在台東打造一生最大的創作 ── 江賢二藝術園區，他說那是身為藝術家，能為社會做的小小貢獻。

4月15日洛杉磯星期五下午7點至8點，公益平台文化基金會 (國際分會) 線上講座，嚴長壽會客室邀請你一起來聽聽嚴長壽與江賢二，如何一起推動人類生活文明的永續發展，用藝術的力量，打造台灣國際藝術平台 ─ 台東江賢二藝術園區，讓台東成為未來的國際藝術殿堂。

公益平台文化基金會 (國際分會) 線上報名 https://bit.ly/35CXyLW，電話報名626-873-1618。