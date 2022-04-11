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洛縣已提供第2劑輝瑞及莫德納補強針

【洛杉磯訊】

聯邦食品及藥物管理局(FDA) 已授權，50歲以上的美國人和免疫系統嚴重受損的特定年輕人，可接種第二劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）的補強針，但必須離接種第一劑補強針至少四個月。選打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾，也可再追打一劑mRNA疫苗。

公衛局報告說新冠感染病例有所增加，歸因於Omicron 變體的一個分支 BA.2，它激發了冬季病例和住院人數激增。專家稱， BA.2比Omicron的傳染性至少高出30%，後者已經比原來的新冠病毒更容易傳播。

FDA生物製劑評估暨研究中心主任Peter Marks表示，目前證據顯示，年長者與免疫不全民眾體內預防COVID-19重症的保護力，會隨時間部分減弱。根據新數據分析，施打第2劑莫德納或BNT追加劑，有助高危族群提高保護力。現約有數百萬名美國人符合接種第二劑補強針的資格。

洛縣截至3月27日，境內83%符合條件的五歲及以上的居民，至少接種過一劑新冠疫苗，其中的75%人士完全接種疫苗。然而，五至11 歲兒童只有 30% 完全接種疫苗，是所有年齡組中最低的。

洛杉磯縣公共衛生官員說，已開始提供第二劑加強針給符合條件的居民。洛杉磯縣公衛局的疫苗接種點包括：東洛杉磯的奧布雷貢公園（Obregon Park）；洛杉磯南部的泰德沃特金斯公園（Ted WatkinsPark）；恩西諾的巴爾博亞體育中心（Balboa Sports Complex）；商業市的商業老年公民中心（Commerce Senior Citizens Center）；聖克拉麗塔的市場街中心（Market Street Center）；棕櫚谷綠洲休閒中心（Palmdale Oasis Recreation Center）；和諾瓦克藝術和體育中心（Norwalk Arts and Sports Complex）。

洛杉磯亞美公義促進中心提醒：你可以在成千上萬個社區疫苗接種點、醫療處所和診所、藥房，甚至超市接種COVID-19疫苗。不論預約式或免預約接種點的數量在全州範圍均不斷增加，因此無論你住在哪裡，都可以輕鬆接種。可登陸myturn.ca.gov查找鄰近地區的免預約接種站。

如果你希望提前註冊安排預約接種，同樣可使用myturn.ca.gov查找對你方便的接種時間。如需預約協助，可去電加州COVID-19熱線 833-422-4255，熱線中心每週開放7日，週一至週五早上8時至下午8時，週末早上8時至下午5時。

疫苗 洛杉磯 莫德納

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