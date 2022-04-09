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極品假期重啟遊輪及河輪 訂陽台房有贈禮

【洛杉磯訊】

隨著新冠疫情在全球逐漸趨緩，國際入境限制陸續開放，全球疫苗接種越來越普及，許多遊輪公司都已成功復航。為強化防疫，各家遊輪公司，積極提升遊輪的衛生安全細則，船上、船下防疫整合，以確保為旅客和船員打造最安心安全的海上假期，並為遊客們帶來期待已久的遊輪假期， 得以再度享受登船出遊。

復航初期，載客量亦將調低，為旅客提供更多個人空間，並有助於旅客保持更大的社交距離。落實衛生防控細則，包括於所有房間、公共區域和休閒娛樂設施進行徹底和高頻率的消毒及清潔、餐飲安全機制等。搭船需具有新冠疫苗接種證明；所有年齡的旅客亦必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測（PCR） 的陰性結果等。所有船員亦均已完成新冠疫苗接種，致力為旅客的健康與安全嚴格把關。

遊輪專家「極品假期」特推出2022公主遊輪陽台房，送小費、WIFI、酒&飲料，再送 50元-85元船上零用金（每房）。住陽台房雖然較內艙、有窗房價格高，但舒服享受，再說為疫情悶很久了，也該好好慰勞一下自己。價格如下：（1） 7晩墨西哥洛杉磯來回不需搭飛機 1082元起。（2）7晩太平洋，洛杉磯來回 1109元起。（3）7晩阿拉斯加（見圖），西雅圖來回1279元起。（4）10晩墨西哥，洛杉磯來回1549元起。（5）11晩阿拉斯加， 溫哥華-安克拉治1449元起。（6）15晩巴拿馬運河，洛杉磯-羅德岱堡2849元起。（7）15晩夏威夷，洛杉磯來回2849元起。（8）16晩夏威夷，洛杉磯來回2989元起

長年亦專營河輪的極品假期表示，歐美河輪也已優雅啟航。歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，特別適合多次造訪歐洲的玩家級旅客。奢華悠閒的歐洲河輪旅遊可一次遊覽歐洲多座城市風光、船上5星級美食與美酒饗宴等，是相當熱門的旅遊方式。河輪就像水上移動的私人招待所，可自由穿梭在歐洲的大小河川。河輪航程售價幾乎為全包式，包含餐飲、住宿、岸上觀光及船上活動等，不須再額外付費。

除了歐洲河輪，極品假期獨家推出美國皇后號河流遊輪（American Queen，AQ），它是一艘豪華、懷舊復古的蒸汽河輪。AQ是美洲最大的河輪公司，船隊採維多利亞式的優雅內裝，富麗堂皇的室內裝飾、吊燈、黃銅和拋光木材，喚起19世紀槳輪汽船的懷舊時光，是世界最大蒸汽動力河輪。船隊配有現代化設備，搭乘起來相當舒適。

現代旅客對旅遊品質愈來愈要求，極品假期表示非常期待與旅客們再度揚帆起航，展開真正安心安全、渴望已久的遊輪旅程。 極品假期（Unikke Travel）旅遊電話1-800-680-5688。

洛杉磯 疫苗 墨西哥

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