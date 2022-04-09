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Jinsol Gukbap 專精韓國釜山特色豬肉湯飯

柳香淑
豬肉湯飯及豬血糕
豬肉湯飯及豬血糕

洛杉磯訊 】總部位於韓國城的 Jinsol Gukbap真實湯飯 ，專精韓國釜山特色的豬肉湯飯。除了豬肉湯飯，在韓國城相當有名氣的還有白切肉，醬燉鷄肉、及泡菜鍋。

這家的豬肉湯飯有名到你無需飛到釜山，就可享受釜山特色料理。肉多，量大，用豬大骨長時間熬煮出來的燙頭，味道濃郁又獨特，還有入口即化的豬肉，讓你回味無窮。如果之前沒有嘗過豬肉湯，不妨一試。

該餐廳說，豬骨頭湯可補充能量，有助於強化骨骼，豬肉裡包含的不飽和脂肪酸可解除體內的重金屬，膠原蛋白十足，還可增強皮膚彈性。除了以上好處外，最重要的是好吃，很多回頭客。如果你是重口味，覺得味道有點清淡的話，可加蝦醬或鹽來調味，調味醬中不含任何的MSG，還可放適量的韭菜就更美味了。

該店的白切肉，又嫩量又大，配上泡菜包著吃，好吃到爆。如果三五好友想要下酒菜，還可點一個滷豬脚，肉切的又薄又軟。

燉鷄也是該店的招牌料理，配料豐富，適合一家人分享。想要探索該店其他美食，可至4031 W 3rd St Los Angeles, CA 90020。訂位電話213- 516-5729，7天營業，上午10點至晚10點。網址www.jinsolgukbap.com。

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