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大莊家第15屆高爾夫球邀請賽 眾星雲集

王衍智
大莊家Journey高爾夫球場，舉辦第15屆「Character Media」年度高球職業及業餘選手混合邀請賽 (CM Pro-Am)，現場眾星雲集。
大莊家Journey高爾夫球場，舉辦第15屆「Character Media」年度高球職業及業餘選手混合邀請賽 (CM Pro-Am)，現場眾星雲集。

【坦密庫拉訊】大莊家Journey高爾夫球場，日前舉辦第15屆「Character Media」年度高球職業及業餘選手混合邀請賽 (CM Pro-Am)。本屆特邀30名頂級LPGA美國女子職業高爾夫協會的球星、與VIP嘉賓並肩競賽，現場眾星雲集，女球員們的風采及漂亮的球場，帶來一片歡欣舒暢。

30組參賽選手以18洞五人團隊scramble混合組的形式進行，台灣旅美高球好手程思嘉 (Suu-Chia Cheng) 團隊，以最低分捧回眾人矚目的「CM Pro-Am」獎杯。

「大莊家Journey」高球場座落於坦密庫拉酒鄉綿延起伏的山巒之間，今年已是這座具世界錦標賽級的高爾夫球場、作為官方贊助商舉辦該賽事的第九個年頭，在眾多亞裔高球手間久負盛名。星光璀璨的CM 2022年度「Pro-Am」邀請賽，聚集了多位LPGA頂尖的專業球手，其中包括Megan Khang、尹天琪（Angel Yin）、Na Rin An、Alison Lee、Chella Choi及Mi Hyang Lee等知名球星。

在本屆邀請賽的 LPGA 球星中，尹天琪和程思嘉在當天記者會中受到華文媒體注目，23歲個高且爽朗的尹天琪出生在洛杉磯，第四次踏上頗具挑戰的 Journey 球場。旅居在美24歲的程思嘉則是第一次。

30名LPGA球星中受到矚目的Megan Khang，是寮國美籍職業高爾夫球手，於2016年奪得職業生涯首個「LPGA」巡迴賽冠軍時年僅14歲。尹天琪在12歲時即已成為美國女子業餘高爾夫球賽最年輕的參賽選手。Na Rin An是今年最受期待的新星之一，曾兩度奪得LPGA韓國巡迴賽冠軍。此外，受邀參與本次賽事的球星還包括Annie Park、Kelly Tan、Robynn Ree、Jennifer Chang等。

大莊家賭場度假村博彩娛樂VIP客戶服務部兼亞洲市場部經理Anna Tran，在記者會中亦歡迎 LPGA 優秀高球手前來參與該度假村年度盛事；並享受高評價 Journey 球場的頂高級休閒設施。大莊家服務專線(877) 711-2946，網址 www.pechanga.com 。

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