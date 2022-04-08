俄烏戰爭+重稅+通膨 專家分析如何解套

戰爭帶來的毀滅不僅是區域性，更有連鎖效應，影響範圍可及全球。近數月以來，美股的大幅震盪，投資 人各個人心惶惶。尤其是正準備退休或已經退休的人士，辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。

美國的巨額赤字，還在持續增加中，顯而易見未來持續重稅不可避免。今年的通貨膨脹 已超過百分之七，未來的通貨膨脹上望百分之十以上，人口眾多的嬰兒潮族群陸續退休， 以及人類長壽的趨勢，勢必帶來長期照顧需求高漲，其通膨更會比日需用品更高多許多。但退休無憂規劃更增加難度和挑戰性。

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？你知道你抱了二十多年的投資出租屋，已經無法再幫你減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金 ？諸多挑戰，可以透過配搭高端信託和金融工具，以付最少的稅，資產價值可以守住並可以穩健成長。

由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿、和投資理財師Brent Rupnow製作的線上講座，告訴你如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩目的。

會中將精闢解說： 1. 數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。2. 降低、延遲甚至於免除該稅務的負擔。3. 讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢，源源不斷。4. 積極管理風險，退休無憂得以成真之後，還能兼顧傳承家族精神，為後世奠定久遠不斷的基業。

講座時間：第一場4月13 日週三下4點至5點45分，針對資產淨值在一千兩百萬以內者。第二場4月14 日週四下4點至5點45分，針對資產淨值在一千兩百萬以上者。4月12 日中午12點以前截止報名。626-233-0956留言訂位或 [email protected]電郵訂位，講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。