我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

俄烏戰爭+重稅+通膨 專家分析如何解套

【洛杉磯訊】

戰爭帶來的毀滅不僅是區域性，更有連鎖效應，影響範圍可及全球。近數月以來，美股的大幅震盪，投資人各個人心惶惶。尤其是正準備退休或已經退休的人士，辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。

美國的巨額赤字，還在持續增加中，顯而易見未來持續重稅不可避免。今年的通貨膨脹已超過百分之七，未來的通貨膨脹上望百分之十以上，人口眾多的嬰兒潮族群陸續退休， 以及人類長壽的趨勢，勢必帶來長期照顧需求高漲，其通膨更會比日需用品更高多許多。但退休無憂規劃更增加難度和挑戰性。

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？你知道你抱了二十多年的投資出租屋，已經無法再幫你減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金？諸多挑戰，可以透過配搭高端信託和金融工具，以付最少的稅，資產價值可以守住並可以穩健成長。

由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿、和投資理財師Brent Rupnow製作的線上講座，告訴你如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩目的。

會中將精闢解說： 1. 數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。2. 降低、延遲甚至於免除該稅務的負擔。3. 讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢，源源不斷。4. 積極管理風險，退休無憂得以成真之後，還能兼顧傳承家族精神，為後世奠定久遠不斷的基業。

講座時間：第一場4月13 日週三下4點至5點45分，針對資產淨值在一千兩百萬以內者。第二場4月14 日週四下4點至5點45分，針對資產淨值在一千兩百萬以上者。4月12 日中午12點以前截止報名。626-233-0956留言訂位或 [email protected]電郵訂位，講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。

退休金 投資 通貨膨脹

上一則

洛市市政廳 5月4日重新開放

下一則

大莊家第15屆高爾夫球邀請賽 眾星雲集

延伸閱讀

Fed為何又讓美股嚇崩？會議紀錄4大重點一次看

Fed為何又讓美股嚇崩？會議紀錄4大重點一次看
聯準會3月原將升息2碼 因烏俄戰爭而推遲

聯準會3月原將升息2碼 因烏俄戰爭而推遲
Fed會議紀錄：最快5月起每月縮表950億美元

Fed會議紀錄：最快5月起每月縮表950億美元
中國專家：病毒怎麼變異 常態化防控仍有效

中國專家：病毒怎麼變異 常態化防控仍有效
NBC：美國以不完整情資對付俄羅斯 只為取得先機

NBC：美國以不完整情資對付俄羅斯 只為取得先機
台外交部宣布 對俄羅斯進行出口管制

台外交部宣布 對俄羅斯進行出口管制

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動