4/13專題研討會-加密貨幣時代重新思考貨幣

【洛杉磯訊】西來大學、UCI商學院、及河北社會科學院，將於4月13日（週三）聯合舉辦專題研討會，邀請 Rod Garratt博士主講「在加密貨幣時代重新思考貨幣」，時間是晚上七時半至八時，歡迎公眾參與，可前往西來大學現場聽講，也可通過Zoom遠程參與。

此次講座，Rod Garratt教授將分享他多年來對加密貨幣的研究和工作經驗，特別是其發展和影響，並會討論全球社會需要面對和處理的相關挑戰和問題。

Rod Garratt曾擔任加州大學 聖他芭芭拉分校 Maxwell C.和 Mary Pellish系主任，現為經濟學教授。 他亦曾擔任國際清算銀行技術顧問、英格蘭銀行研究顧問、紐約聯邦儲備銀行（FRBNY）前副總裁， 任職期間，他領導了聯邦儲備系統的虛擬貨幣 工作組。 之後任加拿大支付部和R3諮詢Project Jasper，使用分散式帳本技術及批發銀行間支付系統的概念證明。

Garratt教授也是羅漢堂研究院的研究員，該研究院是由阿里巴巴集團（中國）發起的開放研究機構，由全球社會學、經濟學、心理學等領域頂尖學者共同發起，一起研究與科技創新伴生的社會經濟形態變化等課題，其中包括七位諾貝爾 經濟學獎者。

擁有滑鐵盧大學學士學位、康奈爾大學博士學位的Garratt教授，在重要財經期刊上發表過多篇論文，包括計量經濟學、美國經濟評論、政治經濟學雜誌。

此場研討會由美富銀行、Soleus Air贊助， 美中企業家商會及Rosemead商會合作， 並由尼泊爾應用商學院和多間中國組織任協辦單位。

有興趣參加研討會(英語)者， 可先聯繫西來大學Bill陳博士 [email protected]或電（626）571-8811，西來大學網址 www.uwest.edu，校址在1409 Walnut Grove Ave., Rosemead。