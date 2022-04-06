玫瑰崗/佛光山玫瑰陵 4/10清明追思法會

華園生命會館登記牌位

【洛杉磯訊】清明節除了是華人 傳統生活中重要的節日之外，也是代表慎終追遠，緬懷先人的時刻。玫瑰崗紀念公園將於4月10日下午1時30分起，與佛光山玫瑰陵聯合舉辦「清明追思，三時繫念法會」，由佛光山西來寺住持慧東法師主持。民眾可以親臨現場參與，也可以透過網上直播的方式在家同步誦經。

清明時節，華人傳統習俗上要在這段時間前往祖先墓地，掃墓祭祀。玫瑰崗地處交通便利的惠提爾市，是北美最大，華人青睞的紀念公園，因此這段期間前往掃墓的人潮也是川流不息。法會當天，慧東法師將帶領法師們及信眾誦經祈福，功德迴向已故親人，也為家人增福添慧。

玫瑰崗紀念公園副總裁林佩璇表示，玫瑰崗從1999年開始，每年都在玫瑰崗大禮堂舉辦隆重莊嚴的清明法會，迄今已有23年的歷史，已成為南加 華人傳統與年度盛事，每一年都有許多來自世界各地的華人民眾參與。 法會除了可以為往生的親人設立牌位祭祀，主辦方也會特別設立一個「眾生」牌位， 用以超渡四方眾靈，往生西方。

林佩璇副總表示，許多華人移民，因為工作或其他因素無法返鄉祭祖，因此每年的清明追思法會，能讓大家透過這樣的方式追思自己的先人，維繫家族精神，也以此為在海外的親人祈福。

由於疫情 已有趨緩，清明追思法會今年正式恢復，並且在玫瑰崗專為華人建造的華園生命會館舉行，因此格外具有意義； 4月10日周日當天上午，民眾可以前往華園生命會館登記牌位（見圖），上香祭祀。法會從下午1時半開始到6時結束，民眾可以到現場參與， 也可以透過網上直播的方式在家同步誦經；直播網址為www.hsiIai.org。

想瞭解更多法會資訊，也可以去電查詢。佛光山玫瑰陵電話562-463-3966、佛光山西來寺電話626-961-9697、華園生命會館電話888-688-1068。