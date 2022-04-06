愛心保險創辦人Sam Miao 帶領團隊提供優質服務

【洛杉磯訊】愛心保險 成立於2020年，總部位於北加州 聖荷西，由Sam Miao（見圖）創立。蒙特利公園分公司剛剛開業，為南加客戶提供服務。

Sam Miao領導團隊和運營團隊、70多名代理人、為客戶提供優質的服務，以幫助客戶更好地了解和管理風險。憑藉多個運營商平台和多年的綜合行業經驗，他們能夠很熟練的與客戶合作，提供優化的風險管理解決方案，並通過人壽和退休 產品的組合提升退休前景。

近期，Sam開始為AIG代理壽險與退休業務。Sam於2003年加入AIG，在人壽保險及理財服務行業擁有超過20年的經驗。在加入AIG之前，曾在大都會人壽全美第一分公司擔任副總經理，他也曾在Morgan Stanley擔任理財顧問。Sam致力於建立一個 「以代理人為中心」和「以客戶為重心」的公司，並為擁有服務資格的保險銷售及管理人員，提供具吸引力的職涯發展機會。

Sam在AIG的就職期間，曾多次榮獲多個獎項與表彰。他在2015年代表13位與會資格者領取President's Trophy Campaign獎。於2013年成為全公司最佳人壽保險總銷售，榮獲Cabinet獎資格，並獲得最佳地區銷售。在2004至2013期間，他曾獲得10次Cabinet獎資格，2009年他還獲得NAIFA National Quality獎。此外，Sam 在2008年獲得具聲望的AIG Management Ring，在2005年成為 AIG Power to Lead的優勝者。

在2012至2013年期間，Sam協助AIG在中國北京籌備、並成立首個AIG-PICC合資銷售公司辦公室。他協助該合資公司籌備一系列詳盡的培訓影片，並幫助建立職業分銷渠道。Sam還在此後的國外參訪中作為AIG-PICC合資銷售公司的榮譽發言人。

Sam畢業於常春藤名校哥倫比亞大學，取得組織心理學碩士學位，並於加州州立大學Long Beach分校獲得心理學學士學位。

如果想了解更多有關愛心保險提供的服務，或詢問他們的銷售和銷售管理工作機會，可直接聯繫Sam，電話408-656-6231或發郵件至sam.miao @aixinusa.com。