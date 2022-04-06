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趙崇萌脊椎神經專科 接受運動傷害/車禍病患

柳香淑

【艾爾蒙地訊】脊椎神經專科趙崇萌(Bill Chao D.C)醫師，強調用根本的治療來根除病源以提昇全身機能，進而解除病痛及獲得健康。由病源根本頸椎著手，提昇自愈力及免疫力，調理非暫時緩和區域性的疼痛，不打針、不吃藥、不開刀的全自然療法。

許多腰酸背痛的毛病都和上頸脊椎移位息息相關，上頸脊椎和人體全身構造存在著牽一髮而動全身的微妙關係，即使只有小部份的偏移，就可能會壓迫到神經而造成一連串的連鎖反應，包括讓下部脊骨移位遙當大腦和身體各部位神經的傳遞工作受到阻擾，身體的抵抗力和治癒力就會減低，長期下來就會造成整個身體系統的失調而產生病變。當一個人身體某個地方開始出狀況的時候，往往都不是一兩天造成的，而是因為長期下來身體自我修復的能力受損。

趙醫師表示，脊椎疾病呈現年輕化趨勢，青少年有脊椎問題的越來越多。脊椎是人體主要神經系統的保護罩及中樞神經的主要通道。很多功能性疾病是由身體脊椎、關節、神經及肌腱系統的運作不平衡所致，並強調功能性疾病的預防及治療，應從恢復身體功能平衡為主。

常見的脊骨疾病如脊椎、關節、神經肌腱系統之間的結構性及功能性失調所引起的疾病，腰背痛、骨刺、頭痛、坐骨神經痛等。如果沒有被早期發現、早期治療，就可能引發許多身體機能方面的問題。

該診所接受各種醫療保險、運動傷害、車禍等病患。詳情可參閱世界日報工商電話簿283頁，電話626-688-9999，地址9955 Lower Azusa Rd, Temple City ,CA 。

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