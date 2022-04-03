「悶」等了太久? Just GO !! 世界日報【旅遊專輯】精選

旅遊業者熱情歸隊，讓悶久的心再次飛揚，旅行去……

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在美華人最渴望的一次旅行

「世紀旅遊」繽紛歐洲遊系列

隨著疫情 的逐漸消退，越來越多的國家已經放開旅遊的限制，歐洲的大部分國家都已經取消入境要求的核酸檢測，經過了兩年的等待，在亞洲大部分地區還不能自由旅遊的時候，從美國出發前往歐洲旅遊，已經成為2022年所有在美華人最渴望的一次旅行。

世紀旅遊經過幾個月的精心準備，隆重推出繽紛歐洲遊系列，其中最受歡迎的繽紛歐洲7國15天精品團一經推出，就收到了眾多客人的喜愛，此精品團線路匯聚了法國、比利時、荷蘭、德國、瑞士、意大利、梵蒂岡7個國家的15大城市，帶您暢遊法國巴黎；比利時布魯塞爾-布魯日-安特衛普；荷蘭鹿特丹-海牙-阿姆斯特丹；德國科隆-法蘭克福；瑞士琉森；意大利米蘭-比薩斜塔-佛羅倫薩-威尼斯-羅馬。目前6月2日出發的團客人報名踴躍，已經確定保證出發，6月2日出發的雙人間價格僅需每人3099元，價格包含往返國際機票、13晚四星級品牌酒店、豪華旅遊巴士及全程優秀領隊陪伴，4月11日之前報名每人再立減100元，而且美國各大城市均可出發，接受信用卡付款。

世紀旅遊的繽紛歐洲系列專為暑期準備的熱賣線路「英國、法國、瑞士、意大利、梵蒂岡5國14天遊」也同樣受到客人的追捧，該線路安排了參觀英國倫敦-劍橋-法國巴黎-瑞士琉森-意大利米蘭-威尼斯-比薩斜塔-佛羅倫薩-羅馬8大歐洲歷史名城，目前6月23日也已經確定出發，雙人間價格僅每人3499元，包含往返國際機票、12晚四星級品牌酒店、豪華旅遊巴士及全程優秀領隊陪伴，4月11日之前報名同樣每人再立減100元，而且美國各大城市均可出發，接受信用卡付款。

世紀旅遊的繽紛歐洲系列團均採用一流的行程安排，一流的品質酒店，一流的貼心服務，所有團隊均獨立操作，獨立成團，確保客人可以在旅遊前放心，旅遊中開心，旅遊後舒心。歡迎撥打熱線電話來和專業旅遊顧問諮詢行程 626-666-6999；或可訪問www.grandcenturycruises.com查詢詳細資料。







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感謝超值玩童一路相伴

美好的旅程 重燃生命的熱情

過去的兩年，是人類歷史上的非常時期，突如其來的新冠疫情，讓世界退回到了鎖國的年代。許多行業的生存受到威脅，而以流動性為基礎的旅遊業，首當其衝遭受重擊。然而深重的危機，往往蘊藏著巨大的轉機。超值旅遊將其視為一段難得的靜心時間。我們一邊努力提升服務系統，一邊專心致志研發產品，只為了將來以更好的姿態與大家重逢。

若問面對劇烈的動盪與未知，是什麼在支撐著我們砥礪前行？答案是：您的信任與渴望旅遊的心！在這兩年裡，我們收到了滿滿的愛與感動。許多貴賓在行程取消後仍留下團費；在前路尚未明朗之際，仍充滿期待的訂下行程…正是這份寶貴的信任讓我們堅信，封鎖和禁足不是拯救世界的法寶，閱歷與視野才是治癒心靈的良藥。

2021年7月4日是超值歷史上值得銘記的一天，經過不懈努力，24位貴賓跟著我們出發冰島 ，開啟了後疫情時代歷史性的第一團，更在8月推出了「US Oregon」，超值旅遊的第一個美國行程。之後，我們在瑞士看馬特洪峰的壯美日出、在土耳其乘熱氣球漂浮、在萊茵河上優雅航行、在達爾文島與海龜共遊，最後在埃及五千年的古老文明面前，揮別不平凡的2021。

與2022年接踵而來的，是各個國家打開國門的資訊，春天如約而至。近兩年時間精心打磨的各項產品，也即將接受您的檢驗。

今年5月起，我們將去南美探訪神祕印加帝國，乘奢華列車穿越安第斯山脈、去不列顛島追尋英式貴族風範、去義大利仰望文藝復興巨匠的璀璨、去斯里蘭卡坐著火車穿越茶園；我們去澳洲上天入海，去紐西蘭享受純淨世界，去密西西比河沈醉往日情懷，去多瑙河上與超值玩童們盛大狂歡…

世界在變，超值初心不變， 用「美好的旅程，重燃生命的熱情」！

感謝您一路相伴，未來我們繼續一起旅行！

超值旅遊：http://signettours.com, 877-307-8615。







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Aloha! Hawaii歡迎您

「玩夏威夷 旅遊」旅遊組合靈活又貼心

「玩夏威夷旅遊WanHawaii.com」是一家紮根於夏威夷26年的一家當地華人旅行社，專精提供多元休旅行程及優質的旅遊服務，多年來不僅在夏威夷旅遊市場保有其競爭力；且持續精進。

「玩夏威夷旅遊」表示，也由於用心紮根夏威夷，玩夏威夷旅遊網與當地的酒店及旅遊公司之間維繫著深厚的交情，因而可以提供給客戶優惠超值的價格之外，同時也增添更加靈活便利的旅遊組合選擇。

充滿浪漫風情的夏威夷一向是來自世界各地觀光客的嚮往旅遊勝地，但多年以來旅遊界在經營上相對比較傳統保守，推出的旅遊套餐行程千篇一律，去任何一家旅行社拿到的行程都是一樣，「玩夏威夷旅遊」指出，原因無非是首先一線工作人員不願意花時間去了解新的產品，第二是不想花時間解釋太多，長期下來造成夏威夷的旅遊產品感覺單一，欠缺吸引人的新產品。

玩夏威夷旅遊網致力創新打破老舊，充分利用互聯網的優勢盡量提供多元化的旅遊產品，從旅遊套餐、景點項目及門票，希可以從多角度選擇提供不同需求的客人。該公司還可提供購物及餐廳等信息，讓遊客體驗更多玩樂風貌的夏威夷之旅。

跟著團玩，導遊一直以來就是整個旅程的靈魂所在，也是遊客欲了解一個城市的主要橋樑。「玩夏威夷旅遊」的導遊們都是經過專業培訓、經驗豐富的資深服務人員，他們熱愛自己的工作，對客人充滿愛心和耐心。尤其，在疫情期間還堅守在職場上，足以證明旅遊是他們的真愛，「玩夏威夷旅遊」公司也以擁有這一群員工而感到欣慰。

安全更是「玩夏威夷旅遊」非常注重的領域，該公司的旅遊巴士全部符合夏威夷政府的安全規則，年檢及維修均遵循一套正規流程，保有一百萬以上的車險，旅程安全無憂。

專注領先、一手諮詢資源及公平透明是「玩夏威夷旅遊」的宗旨，計劃一趟輕鬆成行的阿囉哈之旅，可上網www.WanHawaii.com或電1-808-940-9995 (粵語) 、1-808-940-9996 (國語) 洽詢。







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既便捷 又優惠!

全球旅遊中心代理全球郵輪

專營海外來美旅遊第一站的全球旅遊中心（A Good Travel Agency），亦專精代理銷售大部分主要品牌郵輪及河輪的產品，遊客享有所有船公司所提供的相同優惠，該公司設專屬郵輪網站（www.agoodcruise.com）方便快速查詢郵輪路線及優惠價格，並可直接預訂。

全球郵輪品牌及路線多如牛毛，該公司表示，一般人不太可能全都了解，建議在此先行了解。比如 : 路線、行程、船的介紹、港口、房型、娛樂設施、船上餐廳、靠岸活動....等等建議在行前均需先清楚各項細節。全球旅遊中心提供的價格與郵輪公司發佈的官網是一樣的，如果是郵輪公司金鑽卡會員，凡郵輪公司給予會員的特價，全球也都可以拿的到。

向郵輪代理（Agent）購買的好處是甚麼? 全球旅遊中心表示，比如就像自己也可以處理買賣房子或報稅或法律相關問題一樣，但大部分的情況，若透過一個較專業的Agent或會計師或律師，可以幫忙處理比較專業的問題。旅遊代理（Travel Agent）也有類似的功能，與其花一樣的錢，況且自己還要花很多時間處理訂位、付款、報到、航班安排等等，為何不把工作交給專業的代理Agent。代理Agent所賺的是由郵輪公司付給的佣金，但卻可以協助旅客處理或爭取更多的權益，這就是win-win雙贏。

只要上網agoodcruise.com輸入相關資料，就可以查詢各主要品牌郵輪公司的即時優惠價格，也可以搜尋所有行程的啟航日期、價格及甲板艙房分佈圖等資訊。您也可以直接在全球的網站下單購買，購買後將會有專人後續處理您的訂單。也歡迎您在計畫好行程之後，打個電話或EMAIL 給全球，要求報價及規劃建議。

全球旅遊中心公司地址18411 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748（羅蘭岡太平洋廣場），電話626-538-3888，網址www.agoodtravel.com，電郵[email protected]。







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準備出發！

跟著「歐之旅」完成您已久的期待

被悶慌的心隨著疫情的緩和而雀躍，早已計劃的旅遊像是場未完成的夢。經歷衝擊但仍用心營運的「歐之旅」推介愛旅行者一些行程，快打包行李，跟著我們來一趟轉換心情的充實之旅。

瑞士12天深度之旅

瑞士擁有壯麗的高山和湛藍的湖泊，美麗的鄉村平房座落在山谷間。在這裡，乘坐最古老的山區鐵路可將該國的心臟和歷史做出感動聯繫。瑞士融合了歐洲的一切美好事物，它從法、德、意、奧地利和列支敦士登的邊界汲取影響力成為富裕的國家，四大名峰: 少女峰、馬特洪峰、白朗峰、石丹峰，處處美景沉醉於阿爾卑斯山脈間。

冰島11天夢幻仙境之旅

全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的地理教室，這座遺世獨立的島嶼上，擁有冰河、冰帽、終年覆蓋白雪的高山、凍原、直達地心的活火山、溫泉、間歇泉、熔岩沙漠、瀑布等，極冷的冰與極熱的火在這猶如世界盡頭的土地上共存共榮，交會出精采的冰火奇景。冰島處於北極圈帶，上帝在此留下永恆巨作，亙古的大自然奇景在此完全呈現。巍巍火山、裊裊溫泉；流雲飛瀑、萬年冰川。更有霎那轉為永恆的神祕極光，吸引無數遊客的到訪。

南、北 法14天 戀戀風情

從第一天開始，就很容易理解為什麼法國比地球上任何其他國家都吸引了更多的遊客。令人陶醉的葡萄園、浪漫的城市和古樸的沿海村莊，歐之旅安排的法國行程如波爾多葡萄酒菜單般的多樣化，充滿這個國家的許多亮點，道路盡頭的海岸小鎮、波爾多酒鄉、地中海最大的商業港口、有千泉之稱的印象派大師塞尚的故鄉、坎城影展所在地、迷你小國的摩納哥等。

美東南鄉村音樂9天

遊覽美國東南五大城市: 亞特蘭大、納什維爾、孟菲斯、巴頓魯治及新奧爾良。納什維爾是美國鄉村音樂的發源地，許多著名鄉村歌手都在這裡駐留過。孟菲斯是田納西州最大的城市，這裡是搖滾樂的發源地。亞特蘭大於1996年舉辦奧林匹克運動會。新奧爾良是多種文化的集合體，不同的語言、文化、時尚、信仰都緊密交織，演變出獨特的新奧爾良文化。

「歐之旅」行程還包括：英倫風情14天、西葡風華14天、希臘10天、土耳其11天。埃及杜拜15天、肯亞10天、秘魯9天、芝加哥大霧山9天、大峽谷西南巨環10天，更多精彩請上網EuropaHolidayUS.com，(626)289-8587。







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遊輪重啟！

河流及海洋遊輪專家「極品假期」備戰復甦

隨著新冠疫情在全球逐漸趨緩，國際入境限制陸續開放；以及全球疫苗 接種越來越普及，許多遊輪公司都已成功復航。為強化防疫，各家遊輪公司積極提升遊輪的衛生安全細則，船上、船下防疫整合，以確保為旅客和船員打造最安心安全的海上假期。「極品假期」為遊客們帶來期待已久的遊輪假期，再度享受登船出遊。

值復航初期，載客量亦將調低，為旅客提供更多個人空間及落實衛生防控，包括所有房間、公共區域和休閒娛樂設施進行徹底和高頻率的消毒清潔；以及餐飲安全機制等。目前，搭船需具有新冠疫苗接種證明；所有年齡的旅客亦必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測（PCR）的陰性結果等，所有遊輪船員亦均已完成新冠疫苗接種，致力為旅客的健康與安全嚴格把關。

歐美河輪優雅啟航了！歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，特別適合多次造訪歐洲的玩家級旅客。奢華悠閒的歐洲河輪旅遊可一次遊覽歐洲多座城市風光、船上5星級美食與美酒饗宴等，是相當熱門的旅遊方式。河輪就像水上移動的私人招待所，可自由穿梭在歐洲的大小河川。河輪航程售價幾乎為全包式，包含餐飲、住宿、岸上觀光及船上活動等，不須再額外付費，高客服比，可無微不至地照顧到每位旅客的需求。

極品假期新的視野讓不少北美旅遊專家相當驚豔，除了歐洲河輪，長年專營河輪的極品假期鑽研新展品，獨家推出「美國皇后號」河流遊輪（American Queen，AQ），她是一艘豪華、懷舊復古的蒸汽河輪。AQ是美洲最大的河輪公司，船隊採維多利亞式的優雅內裝，富麗堂皇的室內裝飾、吊燈、黃銅和拋光木材，喚起19世紀槳輪汽船的懷舊時光，是世界最大蒸汽動力河輪。美國皇后號斥資重新翻修，船隊配有現代化設備，搭乘起來相當舒適。

現代旅客對旅遊品質愈來愈要求，極品假期長期經營河輪市場，口碑相傳且培養了很多忠實客群，以最真心、實在、專業、熱忱的服務深獲客戶的好評，讓人「想到旅遊，就想到極品假期」。極品假期非常期待與各位旅客們再度揚帆起航，展開真正安心安全、渴望已久的遊輪旅程。 極品假期Unikke Travel旅遊專線1-800-680-5688。