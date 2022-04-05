未來幾周WhatsApp語音信息將變得更好

【洛杉磯 訊】WhatsApp 的語音信息將變得更好。WhatsApp宣佈，在未來幾周內，它將對語音信息進行一些改進，包括在閱讀其他聊天內容時收聽信息，以及以1.5至2倍的速度播放信息。在不被束縛於聊天的情況下，更得以快速傾聽。

記錄信息的體驗也在不斷改善。WhatsApp現在可以讓你暫停並繼續你的錄音，所以如果你在考慮下一步該說什麼，你不必留下很大的沉默，如果你需要在現實生活中進行一個簡短的對話，你不必重做一段錄音。你還可以在發送信息之前聽一條信息，以確保你沒有不小心被切斷、或包含一些你不想包含的東西。

這裏還有一點審美上的改善。WhatsApp現在將使用實際消息的波形，而不是僅僅使用一行字、來顯示你的語音信息播放的進度。另外，WhatsApp可以記住你暫停回放時的位置，讓你從那時開始播放，這樣你就不必重新聽整個信息了。

這些改進可能會得到很多應用。WhatsApp表示，用戶平均每天發送70億次語音聊天。雖然一些類似的功能，已經在其他應用程序中出現（例如，Telegram可以讓你聽一段時間的外部聊天信息），但看到whatsapp的版本得到一些關注，會是件好事。（陳俊材譯）