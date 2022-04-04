經紀 Lisa Cheng 介紹適合退休的亞利桑那州

【洛杉磯 訊】隨著地產市場的不斷發展和房價的不斷上漲，如今亞利桑那州已經成為許多人理想的退休 養老生活的選擇；因為房屋價格和生活成本都比加州和東部許多州低很多。

Bankrate最新公佈的全美最適合退休人士居住的城市排行榜，評估指標包括全美172個城市的日常生活開銷、犯罪率、醫療品質、各種稅率、步行是否方便等，以及對目前居住在當地的退休人口進行問卷調查。這份排行榜亞利桑那州拿下3個名次。主要原因在於當地氣候條件佳，房地產稅也低。在亞利桑那州這些城市可以過著不需要花費很多時間打理、充滿戶外活動的生活型態，而且生活開銷相對也較划算。

鳳凰城房專業產經紀人Lisa Cheng 表示，全美1, 000家大企業中有Avnet、Allied Waste Industries 及Phelps Dodge等13家公司在該州設營運總部。亞利桑那州的產業概況：近年來美國西南各州成為全美經濟成長最迅速的地區，其中以高科技產業的成長最快。亞利桑納州 首府鳳凰城為美國西南部交通要衝，為該區高科技工業產業中心，主要產品為電腦、電子、航空及精密儀器等。亞利桑納州為全球航空工業重鎮中成長最快的地區之一。該州鄰近美國西部廣大的新興市場，與洛杉磯、長堤兩大港口臨近，且緊鄰墨西哥邊境，因而可以利用墨國大批廉價勞力從事代工生產。

電子業：亞利桑納州交通便利，除便於連絡美國西南地區主要市場外，包括著名高科技行業的工廠有IBM、Ai ResearchManufacturing、National Semiconductor、TEC、Avnet、Intel等。航空及精密儀器業：亞利桑納州為全球航空工業重鎮中成長最快的地區之一，著名的飛機製造商Hughes Aircraft、HoneywellAerospace、Gates Learjet、Boeing均在該州設廠。國防工業：主要集中於鳳凰城及土桑市，其中以Raytheon Missile System公司最大，在圖桑市雇有15, 000名員工；另一家大型國防工業公司General Dynamics C4 Systems亦有雇員7, 000人。

Lisa 指出，有這麼多頂尖大公司進駐，雇員的食衣住行需求肯定非常大，房地產行情看漲，要投資或移居需盡早規劃。

亞利桑那州也是高爾夫愛好者的天堂，因是世上最好的高爾夫球聚集地，這裏有享受高爾夫運動的最佳氣候，很多地方一年能享受超過300天的晴天，一年中的大多數時間都是溫暖且乾燥。頂級高爾夫球場的聚集地是在費尼克斯（鳳凰城）和斯科茨代爾（Scottsdale）及其周邊城市，但是其他城鎮和城市也有冠軍球場，其中包括圖森（Tucson）和塞多納（Sedona）的球場。 費尼克斯和斯科茨代爾的球場選擇更是令人眼花繚亂， 其中一個最好的高爾夫球度假村是斯科茨代爾的 Phoenician，它有三個9洞的冠軍球場，被評選為美國的頂級高爾夫球度假村，是亞利桑那州唯一一個被沙環繞的果嶺。

鳳凰城專業房產經紀人Lisa，為客戶提供高品質的一站式服務，想了解更多可直接打電話 602-487-3394，也可發郵件至 [email protected] 。