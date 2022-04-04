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聖蓋博上谷水務局 提供4個節約用水技巧

蘇家俊
聖蓋博上谷水務局提供「4個節約用水的技巧」(圖片由客戶提供)
聖蓋博上谷水務局提供「4個節約用水的技巧」(圖片由客戶提供)

【洛杉磯訊】聖蓋博上谷水務局提供居民，在家中「4個節約用水的技巧」，避免不必要的水浪費，盡量為未來乾旱缺水期間作好準備。

聖蓋博上谷水務局(Upper San Gabriel Valley Municipal Water District)表示，這4個節約會用水的技巧，包括(1)刷牙時關掉水龍頭，雖然是很小的事情，便可以讓每個人，每天節省10加侖的自來水。(2)使用花園軟管的噴嘴給草坪澆水，便可以節省20加侖水，因為這樣可以精準將自來水噴灑在植物上，減少不必要的浪費。(3)修復你家周邊範圍的自來水洩漏，每月便可以節省110 加侖自來水，如檢查到室內或室外有洩漏，必需要盡快修補，避免從輕微漏水中被浪費了，一點一滴的長期洩漏，累積下來的水費，也會是你金錢上的損失。(4)清洗滿滿整機的衣物，每次清洗可以節省15加侖至45加侖，當每次清洗衣服時，累積到一定的份量，才使用洗衣機和烘乾機，可以節省水費、電費及瓦斯費用等。

聖蓋博上谷水務局說，居住在南加州，對乾旱的天氣並不陌生，需要學習如何節約用水，以確保有充足的供水量。他們希望通過各方面的努力，為大家提供節約用水，減少浪費水資源的觀念，採取多項行動為氣候變化的影響做好準備，從而使聖蓋博谷地區，避免受乾旱氣候的影響，因此鼓勵大家珍惜用水。節約用水，人人有責。

有關節約用水的詳情，可瀏覽網址www.upperdistrict.org/drought/獲取更多信息。

聖蓋博 加州 南加

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