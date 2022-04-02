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昌興珠寶分享 日內瓦鐘錶與奇蹟高級鐘錶展

錢麗華

洛杉磯訊】「鐘錶與奇蹟 Watches and Wonders GENEVA 2022 」高級鐘錶展，於3月30日至4月5日在日內瓦舉行，昌興珠寶受邀並將在現場獲得的體驗與此間消費者分享。

昌興表示，近40家高級鐘錶及珠寶品牌齊聚一堂，在此觸摸行業脈搏，展現高級製錶業界的卓越精神。該公司亦與多個品牌商談合作，瞭解最新動態及如何開拓市場。昌興珠寶代理的百達翡麗、蕭邦、IWC萬國錶、積家、伯爵、沛納海、CHANEL、Roger Dubuis等多個品牌在此盛會上各自展現新品，高端形象引領潮流。

伯爵(Piaget)代表著一種風格，作為世界頂級腕錶珠寶世家，伯爵將精湛工藝與無限創意融入每一枚腕錶作品中。全新Piaget Polo鏤空腕錶 (見圖) 搭載超薄機芯，鋪鑲鑽石，展現品牌登峰造極的高級製錶工藝和珠寶技藝。

鑽石無疑是出眾矚目的元素，但即使是1747顆明亮形切割圓形寶石，也無法令人忽視Piaget Polo鏤空腕錶、核心內的伯爵製1200S1超薄鏤空自動上鏈機芯。1200S1是全球數一數二纖薄的自動上鏈機械機芯，不僅經過鏤空，厚度亦僅有2.4毫米，搭載於42毫米白金錶殼之內。這就是伯爵鏤空藝術的極致。

Piaget Polo鏤空腕錶的每一部件皆經重新設計，適度縮減，令這款腕表流露出大膽率性特色。這款鏤空腕錶採用亮澤閃耀的美學設計，以白金錶殼搭配明亮式切割美鑽及全密鑲錶鏈，由內而外皆綻現璀璨光芒。Piaget Polo鏤空腕錶部件設計簡約，外觀精美，具有44小時動力儲存，防水深度達30米。

昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話(626) 280-9195。羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Suite A，Rowland Heights，電話(626) 810-8883，更多品牌資訊可上網 www.chonghing.com。

聖蓋博 洛杉磯 香港

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