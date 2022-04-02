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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

忠信貸款銀行 看房前先看哪種貸款條件最好

林倢如

【洛杉磯訊】鳳城忠信貸款銀行(Metro Phoenix Mortgage)既是貸款經紀公司、代理很多的貸款方案，也是直接貸款人(Lander)，可以直接發放貸款，對貸款過程有控制權，給借款人提供了更多的選擇。

忠信貸款銀行負責人胡珍表示，他們提供客戶超低的批發利率和手續費用，眾多貸款方案，方便快捷的網上貸款程式，高效嚴謹盡責誠信的團隊，並持有加州和亞利桑那兩州的執照，可幫助需要在這兩州貸款買房、或者對房屋進行重新貸款的民眾。

胡珍建議，需要貸款買房的人，在看房之前最好先找貸款公司諮詢，量身訂做一個最好的貸款方案，取得貸款資格預審證明，或者貸款預批證明，從而知道自己能貸多少款，去看相應價位的房子，下offer時更容易取得賣方同意。如果不知道自己可負擔的貸款金額，就去看高價位的房子，最後貸不到相應的款，是浪費時間和精力。此外，在購房前兩個月，把購房需要支付的首付及貸款費用存入自己的銀行帳戶，如果資金在帳戶裏少於兩個月，需要解釋資金的來源。購買投資房，資金在帳戶裏少於兩個月，如果不是自有資金，而是贈與資金，貸款銀行不會接受，又沒有其他自有資金的話，銀行會拒絕貸款。胡珍提供免費諮詢和建議，免費出具貸款資格預審或者貸款預批。

在貸款的資格預審（Pre-qualification）和預批(Pre-approval)，其相通之處在於，買方可以給賣方出示其中任何一份，以證明買方的貸款可能會得到批准，兩份檔都預估了買方可能得到的貸款金額，可使買方在offer的時候更具有競爭力，實際上，在考慮接受買方offer之前，賣方要求出具以上檔之一。只需要提供給貸款公司關於你的財務的大致估計情況，包括工作年限、收入、資產、債務和信用分數，填寫預審表。

貸款銀行在此階段，還沒有完全充分地審查財務狀況，他們不可能知道是否值得冒險提供貸款，因此，資格預審不能保證貸款會被批准。比如，你大致知道自己的信用分數，提供給貸款公司，拿到貸款預批信件，但是當實際申請貸款，貸款公司調取信用報告，如果顯示信用分數大大低於之前的預估，可能導致失去貸款資格。

預審更接近於估計，而預批是資格預審的下一步，在收入和資產受到審核後，發放貸款的銀行（Lender）出具的預批更準確真實，必須填寫申請表格，提供財務狀況的所有資料，貸款銀行會查實財務並調查信用，然後他們會給你附條件的預批，被批准的貸款金額以及利率，貸款人收集到貸款基本資料後，由Underwriter進行審核，然後通常會作出附條件的批准(Conditional Approval)，借款人按照要求補齊要求的資料，滿足所有條件後，貸款銀行才能最終批准貸款。

歡迎去電或者微信諮詢，胡珍電話480-469-7135（也是微信號），NMLS# 1933731。

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