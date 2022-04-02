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數位監視系統 超矩陣電訊不漲價

柳香淑

洛杉磯訊】超矩陣電訊在數位監視系統Network Video Recording方面，有目前市面上最清晰的H.265 IP CAMERA，可節省頻寬及硬碟儲存空間達60%，可以享受更高畫質的影像達4K，可清楚看見停車場車輛牌照。可保護家人及財產，價格不漲988元，含安裝及銷售稅。

超矩陣電訊（SuperMATRIX Communication Corp），推出的「天眼計劃 」，超高清數位監控系統，可利用網路遠端監控，客戶只要透過網際網路，便可輕鬆遙控改變設定。家庭、辦公室都可利用數位影像監視系統強化安全，若在全球各地都有分公司、倉庫、工廠的連鎖業者，更可以利用網路遠端監控，在總公司即時看到影像。

超矩陣電訊有多款全新機種，本次推出的特價超高清數位監控系統，包含4CH NVR + 4 x 2K IP Camera， 内置麥克風，2.8mm廣角鏡頭，佈線長度在100尺以内。

超矩陣電訊再度推出全新數位IP機種，具有多項強大智慧功能，特點是畫質可達到 4K超高清效果，可清楚的看見想監控的區域及物體，另一優點是拉線距離可達900英尺，是一般距離的3倍長度，可大幅減少你佈線的成本。同時還推出可自動追蹤物體的可移動式360度鏡頭，伸縮鏡頭監控距離可達1哩，功能非常強大。

在攝像頭方面，有目前市面上最新H. 265 4K IP Star Light Camera，可在夜晚微弱光源環境下享有清楚的高清彩色畫面，更可清楚辨認車輛牌照，大幅提升監控質量。

目前各款監視系統，客戶只要透過智慧型行動裝置，皆可輕鬆遙控設定及收取即時警報訊息及畫面。此外也可針對客戶的需求加裝室內外麥克風及喇叭，讓你能和監控地點雙向通話，巨大的聲量可把盜賊嚇跑。免費估價及諮詢專線626-618-0600，或上網http://supermatrixcomm.com。

洛杉磯

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