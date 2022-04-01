我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

金城銀行召開2022年股東會 營運表現亮眼

【洛杉磯訊】

金城銀行召開2022年度股東年會，董事長吳光宜在會中表示，金城銀行2021年整體業務表現再創新高，各項比率，均高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。

股東年會已於三月在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2021年之財務和營運報告。吳董事長表示，金城銀行2021年總資產額12億9千2百萬美元，較2020年成長12.2% ；稅後淨利超過2千5百萬美元，較2020年增加63.1%；股東權益報酬率(ROE) 為15.25%，較2020年的10.69%增加4.56%。

做為一家永續經營的銀行，金城銀行制訂永續風險管理架構，強化公司治理；以金融為出發點，為客戶帶來正面積極的影響。致力發展網路銀行和商業現金管理服務，更推出個人及商業電子存款、商業支付處理等服務，為客戶提供更多金融服務選擇。

出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員 ：吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒， 繼續擔任下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和Al Duran三位副董事長。

林懿明執行長表示，金城銀行延續企業長期努力，打造完整的金融服務平臺，在既有的信用風險管理架構下，審慎評估各項風險和作業流程，同時努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略。金城銀行在南加州塔斯汀、阿罕布拉市、和羅蘭岡均設有分行，在爾灣設有貸款辦公室。北加州有密爾布瑞分行和伯靈格姆貸款辦公室。希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

金城銀行是社區的銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行有37年社區銀行的經驗，為客戶提供量身訂做的存款和貸款服務。有關最新資訊可參閱網站www.goldenbank-na.com 。阿罕布拉分行地址 105 East Valley Blvd., Alhambra, CA ，電話626-320-1938。羅蘭岡分行地址 17458 Colima Rd., Rowland Heights, CA ，電話626-964-3400。塔斯汀分行地址 2827 Park Avenue, Tustin, CA ，電話714-338-5188。德州休士頓百利總行地址 9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas，電話888-320-3838。

加州 貸款 休士頓

上一則

自然醣褐藻糖膠 提升人體防禦能力

下一則

南加金屬回收廠驚天爆… 蒙特克萊市5人輕重傷

延伸閱讀

維護治安人人有責 許惠欽任聖谷東區TACF會長

維護治安人人有責 許惠欽任聖谷東區TACF會長
聖谷東區TACF於26日晚新舊會長交接 政要雲集

聖谷東區TACF於26日晚新舊會長交接 政要雲集
周末這樣玩／Schabarum公園 狗園地7月開放

周末這樣玩／Schabarum公園 狗園地7月開放
洛縣警局長：入室盜竊 哈岡最大治安問題

洛縣警局長：入室盜竊 哈岡最大治安問題
南加最台味之鄉巴佬公園 狗園地7月開放

南加最台味之鄉巴佬公園 狗園地7月開放
南加260華人登山健行 賞花迎春

南加260華人登山健行 賞花迎春

熱門新聞

醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供