金城銀行召開2022年股東會 營運表現亮眼

金城銀行召開2022年度股東年會，董事長吳光宜在會中表示，金城銀行2021年整體業務表現再創新高，各項比率，均高居所有總行位於休士頓 市的華資銀行之冠。

股東年會已於三月在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2021年之財務和營運報告。吳董事長表示，金城銀行2021年總資產額12億9千2百萬美元，較2020年成長12.2% ；稅後淨利超過2千5百萬美元，較2020年增加63.1%；股東權益報酬率(ROE) 為15.25%，較2020年的10.69%增加4.56%。

做為一家永續經營的銀行，金城銀行制訂永續風險管理架構，強化公司治理；以金融為出發點，為客戶帶來正面積極的影響。致力發展網路銀行和商業現金管理服務，更推出個人及商業電子存款、商業支付處理等服務，為客戶提供更多金融服務選擇。

出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員 ：吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒， 繼續擔任下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和Al Duran三位副董事長。

林懿明執行長表示，金城銀行延續企業長期努力，打造完整的金融服務平臺，在既有的信用風險管理架構下，審慎評估各項風險和作業流程，同時努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略。金城銀行在南加州 塔斯汀、阿罕布拉市、和羅蘭岡均設有分行，在爾灣設有貸款 辦公室。北加州有密爾布瑞分行和伯靈格姆貸款辦公室。希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

金城銀行是社區的銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行有37年社區銀行的經驗，為客戶提供量身訂做的存款和貸款服務。有關最新資訊可參閱網站www.goldenbank-na.com 。阿罕布拉分行地址 105 East Valley Blvd., Alhambra, CA ，電話626-320-1938。羅蘭岡分行地址 17458 Colima Rd., Rowland Heights, CA ，電話626-964-3400。塔斯汀分行地址 2827 Park Avenue, Tustin, CA ，電話714-338-5188。德州休士頓百利總行地址 9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas，電話888-320-3838。