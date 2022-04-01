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Arthron5 幫助類風濕/退化性風濕/疼痛疾病

【洛杉磯訊】

加拿大中草藥研發公司「健龍研發LR Laboratories」表示，類風濕催殘生命堪比癌症。全身皮膚乾燥似魚鱗狀，早期非常細小，無痛但癢，學名叫銀屑病，又稱牛皮癬。早上雙手及身體僵硬及雙手指都有壓痛，這不知是哪一種類風濕極早期症狀，如果對稱大關節不非常疼痛而且是移動的，這已不是早期，患者己在接受醫生藥物治療。如果患上十多年又沒被藥物控制，或用藥不當，患者每天會被疼痛襲擊多次，完全影響正常作息；若患上脊椎炎多年，脊骨會完全不可彎曲，是類風濕最壞的一種。

醫療界資料顯示有百多種類風濕。它被稱為不死的癌症，患者是否有藥可治？沒有！至今最佳的藥物普通用於類風濕是令骨質疏鬆的類固醇，非常昂貴的生物針、及令胃部極度疼痛的非類固醇甲安碟呤，和可嚴重傷害腎臟及眼睛的氯喹，這些藥都是壓制免疫的抗癌藥，但沒有一種藥可以控制或根治。當類風濕病毒入侵心臟或其他器官阻塞血管時，心臟就會停止。

該公司說，西藥是單一化學物，用於壓制免疫類藥物是一種控制性藥物，減少疼痛但不治癒。類風濕是極複雜的一種疾病，它涉及免疫混亂，需要調整，它涉及血液循環不佳、精神壓力、睡眠障礙等。如此複雜疾病唯一可對抗的是複方中藥，中藥含有化學種類繁多，應用各種化學物對抗。其次中藥使用一些成份全面保護其他器官正常化、免造成併發症，在此一提是類風濕患者多死亡於藥的副作用併發症。中藥優點是顧全局而治之。類風濕關節炎與普通關節炎在中醫裡仍是一種奇難疾病，非一般中醫能治好。

為什麼Arthron5（關健金）能幫助類風濕？關健金Arthron5是「健龍研發」所研製出的。該公司表示，關健金主治關節炎有關疾病， 是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。牌照允許用於緩減關節疼痛，關健金早期研究花了二十多年，成功取得加拿大衛生局牌照前經過許多患者使用確定了功能。2008年取得牌照後，關健金感到極大欣慰是幫助患者康復。

該公司表示，關健金功能：類風濕，退化性風濕，扭傷，花粉敏感，偏頭痛，睡眠障礙與免疫，血循環及疼痛疾病有關等。加拿大，香港，英國等國醫療是免費，但患者仍花錢用它的主因是無法忍受 病痛的折磨。以中國醫療住院七天開支計算，關健金不足十分一，比生物針更少。

健龍研發結合傳統中藥原理與西醫科技，研製具有根治性又符合加拿大國家天然產品 (藥物) 標準。該公司前期於1984年己開始研究中西薬的藥理、成份及副作用，經十多年研究，發現其中一些傳統中藥的安全與效果遠勝過西藥，並可治本，於是2000年成立公司向加拿大政府申請産品牌照，公司研究宗旨，在無副作用下才組成有效果處方。健龍研發的「關健金Arthron5」詳情，可至該公司查詢，電話289-228-2888 ，或電郵[email protected]，也可上網arthron5.com。

加拿大 關節 癌症

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