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自然醣褐藻糖膠 提升人體防禦能力

【洛杉磯訊】

自然醣公司表示，提升免疫力就好像一生的事業，每個人都應該好好經營，腸道環境和免疫系統的調節息息相關，因為高達80％的免疫細胞配置到腸道內。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，是高分子多醣體，它不會被胃部強酸分解和破壞。當高分子的褐藻糖膠進入腸道後，較龐大的分子量在腸道中不停碰撞，活化體內免疫細胞。

該公司表示根據研究，褐藻糖膠與T細胞、單核白血球、巨噬細胞和淋巴細胞等產生相互作用，影響先天的免疫細胞和免疫介導細胞的反應，從而提升人體的免疫能力。「自然醣褐藻糖膠3-Plus」是市面上含量很高的褐藻糖膠產品，結合三種高純度的褐藻糖膠精華，特別加入巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A、C、D、E、B2和B6，維持身體的健康功能。推薦初中晚期、手術後調養、減輕化放療副作用，提升免疫。

了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS產品資料，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID： naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com獲得更多優惠。

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