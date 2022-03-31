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中心健保 提供長者便利措施 豐富福利 傑出服務

郭淑敏

【洛杉磯訊】榮獲2022年金牌選擇獎(Senior Choice Gold Award 2022)的中心健

保，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。

中心健保的安美計劃及悅享計劃均是受到信賴的計劃。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

如果你即將65歲或正年滿65歲，恰好在尋找或正想瞭解一個適合你的聯邦醫療保險計劃，可以參考一下他們的悅享計劃。

中心健保悅享計劃(HMO)除了給你每月$125的保費補助（聯邦醫療保險B部分的保費補助）；還提供你0元的：醫師看診；無限次數的交通車接送看診就醫；糖尿病用品； 遠程醫療；普通藥(第一等級) ；檢測及x光服務。

同時計劃還提供以下豐厚福利：櫃檯成藥福利，視力，針灸，牙科，健身房補助，$50,000海外緊急醫療補助。

至於中心健保安美計劃(HMO C-SNP)，如果你符合聯邦醫療保險的投保要求，並且具備以下一種情況，那麼你今天就可以加入這個計劃：心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF) 、糖尿病。

安美計劃提供以下保障：櫃檯成藥保障，鏡片鏡框補助，針灸，牙科保障，健身房補助，$100,000 海外緊急醫療保障。

中心健保安美計劃提供的福利有每月$5 的B部分保費回饋；還提供你0元的：醫師看診 、 不限天數的住院福利、無限次數的交通車接送看診就醫服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、 優選生鮮食品。

有需要者可現在就聯繫中心健保1-888-500-8907，查看你是否符合投保要求。他們的多語言服務團隊將於每周七天，上午8點至晚上8點爲你服務 。網址CENTRALHEALTHPLAN.COM。獲取更多的資訊可聯繫1-866-314-2427(TTY：711)。

聯邦醫療保險 健保 福利

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