普濟手機計劃 協助生活艱難低收入者

【蒙市訊】美國通貨膨脹，低收入 者生活艱難，想每年節省千元或以上？加卅政府提供每月不需付費用，無帳單，每年節省1000元或更多，給18歲以上低收入居民的普濟手機 計劃，現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。可以無限免費去電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

如你或家中其他人參加了這些符合條件公共援助計劃中任何一項，有資格獲得免費手機計畫：1.有醫療卡MedCal白卡 ; 2.有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3.有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州 聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 7.國立學校午餐計劃（NSL）。

如你家庭沒有參加以上公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：1-2人年收入低於28,500元 ；3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元；每位附加人員7,200元。

申請地點阿市：1413 E Valley Bl，電話 626-281-8888 Alhambra護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103， 電話626-234-8282，626-458-0689世界書局，大中華超市旁。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster， 電話626-423-9989，T & K Food Market 旁邊。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，電話858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，電話626-280-6088世界書局（順發超市旁）。