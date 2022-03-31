我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

普濟手機計劃 協助生活艱難低收入者

梁惠歡

【蒙市訊】美國通貨膨脹，低收入者生活艱難，想每年節省千元或以上？加卅政府提供每月不需付費用，無帳單，每年節省1000元或更多，給18歲以上低收入居民的普濟手機計劃，現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。可以無限免費去電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

如你或家中其他人參加了這些符合條件公共援助計劃中任何一項，有資格獲得免費手機計畫：1.有醫療卡MedCal白卡 ; 2.有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3.有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 7.國立學校午餐計劃（NSL）。

如你家庭沒有參加以上公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：1-2人年收入低於28,500元 ；3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元；每位附加人員7,200元。

申請地點阿市：1413 E Valley Bl，電話 626-281-8888 Alhambra護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103， 電話626-234-8282，626-458-0689世界書局，大中華超市旁。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster， 電話626-423-9989，T & K Food Market 旁邊。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，電話858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，電話626-280-6088世界書局（順發超市旁）。

低收入 手機 加州

上一則

法鬥魅力難擋 全美都青睞、洛杉磯人最愛

下一則

桑切斯拚連任訪世報 傾聽亞裔心聲

延伸閱讀

超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」

超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」
原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高

原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高
加州抗旱 州長頒更嚴格節水令 擬禁觀賞用草坪灑水

加州抗旱 州長頒更嚴格節水令 擬禁觀賞用草坪灑水
加州復甦 2月份失業率降至5.4% 仍居全美第3

加州復甦 2月份失業率降至5.4% 仍居全美第3
加州4.7萬超市員工 授權工會發動罷工

加州4.7萬超市員工 授權工會發動罷工
加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

熱門新聞

醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離