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熱門音樂劇阿拉丁 慶祝成立八周年

錢麗華

【紐約訊】獲得奧斯卡獎的動畫電影改編的熱門音樂劇「阿拉丁」，日前在紐約新阿姆斯特丹百老匯歌劇院舉行八週年特別活動，在謝幕時，Michael James Scott （精靈）抽出一位幸運觀眾，即當天下午在劇院掃描的第 888 位持票人，受邀乘坐迪士尼遊輪線的最新「迪士尼願望號The Disney Wish」。

「阿拉丁」改編自迪士尼動畫電影和「一千零一夜」等傳頌幾個世紀的民間故事，為這部大膽的新音樂劇賦予新的戲劇生命。這部新劇有著完整的配樂，包括奧斯卡獲獎原聲帶中的五首珍貴歌曲和更多專門為舞臺創作的歌曲。

目前「阿拉丁」的演員陣容包括首次在百老匯登台飾演劇名角色的 Michael Maliakel、飾演精靈的 Michael James Scott、飾演茉莉公主的 Shoba Narayan 和飾演賈法爾的Dennis Stowe。

「阿拉丁」是由七次東尼獎得獎場景設計師Bob Crowley、六次東尼獎得獎燈光設計師Natasha Katz、兩次東尼獎得獎服裝設計師 Gregg Barnes和音效設計師Ken Travis設計。製作團隊還包括幻覺設計師Jim Steinmeyer、髮型設計師 Josh Marquette和化妝設計師Milagros Medina-Cerdeira。音樂團隊由音樂主管Michael Kosarin領導，Anne Quart 擔任聯合製片人。

欲瞭解更多資訊，可瀏覽AladdinTheMusical.com。

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