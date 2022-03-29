吳建民呼籲 美國應優先考慮本國企業利益

【洛杉磯訊】華美銀行董事長兼CEO吳建民（Dominic Ng）日前發表評論文章，呼籲美國立法機構優先考慮本國企業的利益，充分發揮自身優勢和價值，幫助企業在國際市場中保持競爭力。

他在文章中指出，美國國會在對參議院 的美國製造法案（Make it in America Act），以及眾議院的美國競爭法案（America COMPETES Act）進行商討時，應審慎篩選適用的條款，支持增加政府研發支出的政策，尤其是能加強小型企業在全球市場競爭力的措施，並且避免會給企業帶來不確定性的規定。

首先，國會必須瞭解誰是推動創新的主體。過去40年間，企業在研發方面的投入、遙遙領先於政府機構。目前，政府的經費投入佔比，已從過去的三分之二降至24%。得益於私營企業方面的努力，美國不僅在研發的資金投入方面領先全球，而且在資訊科技和生物技術等高科技領域的專利數量，也名列前茅。但停滯不前的研發財政支出，已開始動搖美國的領先地位。

儘管參眾兩院的法案內容不盡相同，但也都包含了政府科研急需的資金。其中，參議院法案建議撥備90多億美元，在美國國家科學基金會中、設立一個專注於科技創新的理事會。在美國半導體研究和製造方面，兩項法案所建議的撥款之和達520億美元。此外，上述法案還將進一步延伸小型企業創新研究計劃（簡稱SBIR），及小型企業技術轉移計劃（簡稱STTR），通過資助創新技術型企業，推動美國的科研進程。

但另一方面，擬議法案中的一些條款，對美國的創新和競爭力有損而無益。例如，眾議院提案中的一項條款，要求企業報告任何涉及汽車、農業等眾多領域的對華投資 項目。負責審查相關投資的委員會可以向總統提議，阻止這些交易。這類措施會給企業帶來諸多問題，最終會影響美國在國際市場的競爭力。

榮鼎諮詢（Rhodium Group）的一項研究估計，美國在過去20年裡對華投資的項目中，有43%屬於該法案可能涵蓋的範圍。這些官僚制度將成為企業的惡夢，特別是對小型企業而言，他們沒有充足的資源來辨別可能被監管的交易，更不要說向管理機關進行報告。這類條款會導致想要在華擴大市場的美國企業舉步維艱；而美國境內的外企也會受到影響，導致美國對外資的吸引力下滑，特別是在美國希望佔據領導地位的高科技領域。

除此之外，我們還需要認真審視當前政策對於美國華裔 科學家的影響。由司法部提出的China Initiative，表面上旨在打擊經濟間諜活動，卻引發了一連串針對華裔科學家毫無根據的指控，這些指控佔計劃所有案例的90％，並已產生了寒蟬效應，導致許多華裔科學家擔心自己因創新發明而成為被懷疑的對象。

最後吳建民總結道，美國想要在市場中進行有效的角逐，就應謹慎地排兵佈陣，著重於發揮自身優勢和價值。