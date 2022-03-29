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IW Group獲2022年多元文化廣告公司首獎

吳鴻鈞

洛杉磯訊】擅長連結多元觀衆及客戶的創意公司IW Group，無論是將Kpop的影響力發揚光大、或是擁抱元宇宙的無限潛能，2021都是滿載第一非比尋常的一年。新冠疫情令面對面的活動和現場製作工作大受限制，該公司探索充滿創意的全新作業方式，不但為客戶麥當勞和Jack Daniel's製作出屢獲榮譽的市場推廣作品，同時首度開拓包括LGBTQ+西語裔，和美國原住民消費者市場區塊，為該公司以亞太裔市場爲主的傳統開展新頁。

IW Group强調更新的創意、蛻變、和目的，並在獲Ad Age's 2022 Multicultural Agency of the Year （Ad Age 2022年度多元文化廣告公司首獎），是市場營銷界的最高榮譽之一，也是該商業組織最負衆望的A-List & Creativity（一線廣告公司及創意）獎項的一部分，該獎項肯定當今具前瞻性的業界領袖，頂級廣告公司，和富創意的團隊。

IW Group創辦人兼首席連能長Bill Imada （圖左）表示，得到優秀創意業界具權威機構的肯定，是無上的光榮。過去幾年雖然並不輕鬆，但也為舊雨新知帶來不同凡響的機遇。這些客戶對他們公司與團隊創新熱情的信賴，讓該公司能夠創作出優異的作品。

在經驗豐富的領導階層指導下，讓IW Group在2021年得到包括消費者、娛樂界、和醫療保健業在内客戶的支持。運營的優先考慮包括强化公司員工的技能，定期對内部員工提供針對新興科技和數碼趨勢（例如元宇宙， NFTs和VR）技術培訓程。該公司著眼未來，最近在元宇宙開設辦公室，將作爲虛擬活動，客戶簡報和幕僚會議之用。

IW Group總裁兼首席動力長Nita Song （圖右）表示，在各品牌持續全力加强對多元文化年輕族群承諾之同時，兼具文化與數碼溝通能力的廣告公司夥伴更是不可或缺。在未來的一年中，IW Group將追求成長，並計劃進一步擴充娛樂作業，强化内容部門，將正萌芽的元宇宙市場營銷能力正常化。此外，該公司也在探索有意進軍美國市場的海外品牌，增加新客戶的機會。IW Group 首席内容長兼資深副總裁TellyWong表示，IW對待傳統的非傳統做法和用全新方式引介文化，為團隊帶來源源不絕的創意，也進一步推動IW的使命。

創立於1990年的IW Group 是獲獎最多的多元文化廣告公司之一，客戶包括麥當勞、Lexus、華納兄弟公司和迪士尼等主要品牌。該公司以文化優先，數碼帶動，年輕族群爲導向的運營方式，令該公司成長迅速。總部設在洛杉磯的IW Group在紐約、舊金山和元宇宙設有分公司。

元宇宙 麥當勞 洛杉磯

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