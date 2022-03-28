讓孩子佩戴口罩 接種疫苗更是孩子安全關鍵

【洛杉磯訊】醫師Jay Yeh是UC Davis Health兒童心臟超聲科醫療主任，他表示，佩戴口罩 有好處，但接種疫苗 是保證孩子安全的關鍵。

由於孩子們是否應該在學校戴口罩仍然是一個熱議的話題，且爭論雙方都據理力爭。在此基礎上，加州 最近頒佈的口罩佩戴指導已在3月12日生效。學校不再被要求強制執行口罩令；取而代之的是強烈建議佩戴口罩，以保證學生和教職員工的安全。有些學校甚至選擇繼續要求佩戴口罩。同時在醫護機構與公共交通設施等一些高風險場所，佩戴口罩仍然是必須的。

醫師Jay Yeh說：「儘管佩戴口罩在保護自己和家人、不受這個致命病毒侵害的方面仍然是關鍵的工具，但是身為醫生和家長，我認為需要考慮的重要問題是，你和你的孩子有沒有接種過疫苗？」「現實是：接種疫苗為預防COVID-19感染提供最安全的防護。滿5歲的孩子有資格接種疫苗。所以，如果尚未接種，我強烈敦促今天帶就孩子去接種。如果他們已經滿12歲，請確保在符合條件之時讓他們接種加強劑。」

醫師Jay Yeh說，疫苗是非常安全的，而這要歸功於有著嚴格安全標準的臨床實驗。這些實驗的參與者有著不同性別、種族、年齡和既有身體狀況。同時，在數百萬人接種了疫苗時，其安全性也在受到不斷監測。

疫情仍在持續，並且現實生活中的證據繼續表明疫苗可以預防嚴重病症、住院及死亡。事實上，基於2022年3月3日的最新資料，相較已全劑量接種疫苗和加強劑的加州人，未接種疫苗的加州人因COVID-19死亡的可能性高17倍，且住院的可能性高接近9倍。

總體上來說，兒童可能比成人的COVID-19患病率低，且更不容易傳播此病毒。但是兒童仍然可能因新冠病毒而嚴重致病或出現嚴重併發症。這真是不值得。符合條件的兒童應該儘快去接種疫苗，從而大大降低他們生病或把病毒傳播給他人的風險，其中就包括家中更小的孩子和年長的親屬。

作為一個衛生專家，他表示「我強烈建議：如何孩子覺得可以接受，請讓他們佩戴口罩。在學校裡戴口罩是一個有成效的策略。它讓我們的學校繼續開放，讓孩子們能留在課堂從而享有更好的學習環境。值得注意的是：加州的學校關閉數僅占全國學校關閉數的1%，而加州的學生總數則是全國的12%。」

疫情可能發展到了一個新階段，但是COVID-19仍舊是個威脅。想瞭解更多資訊可訪問Myturn.ca.gov或撥打833-422-4255預約接種疫苗或加強劑。加州疫苗熱線可為民眾提供超過250種語言的幫助。

Yeh醫生是經過職業資格認證的兒科心臟醫生，在超聲心動圖領域受過高等培訓。他專攻先天與後天性心臟疾病的診斷與治療。從新生兒到患有先天心臟病的成年人，他所醫治的病人群體十分廣泛。他對先天性心臟缺陷手術前與手術後的護理，有著特別的臨床關注。