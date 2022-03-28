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龍角散 緩解咳嗽/咳痰等咽喉不適症狀

梁惠歡

洛杉磯訊】有200年歷史的 「龍角散 」，總代理美國蘇氏藥業表示，隨著時代變化積極創新，除了傳統止咳祛痰功能外，「龍角散」清喉直爽系列，更帶給用户全新感受。

蘇氏藥業表示，「龍角散」最早的是江戶時期秋田藩 (藩王佐竹候) 的御用家傳藥，當時的藥方中含龍骨、龍腦和鹿角霜，且為散劑，故此得名。後隨著日本廢藩置縣的政治變革，藩王國消失，隨藩王移居江戶 (現東京) 的藤井正亭治，獲藩王下賜名「龍角散」。

龍角散粉末製劑（見圖）是10至20微米的草本植物微粉末，直接作用於咽喉黏膜，緩解咳嗽、咳痰等咽喉不適症狀。

「龍角散」清喉直爽 芒果味含片，是唯一添加了草本植物微粉的草本含片，可以長時間給咽喉帶來清涼感，並使口中唇齒留香。含在口中，待含片緩慢融化，可以使草本植物微粉發揮最大效果；「龍角散」清喉直爽、薄荷味顆粒入口即化，迅速針對咽喉不適發揮作用，喉嚨瞬間清爽，止咳化痰清新通暢。

蘇氏藥業表示，「龍角散」粉末製劑以鎮咳化痰聞名，根據古傳秘方配製，不僅能迅速有效地輔助人體內支氣管、咽喉的淨化能力，且能保護呼吸及發聲器官的機能，有效溶化激烈咳嗽無法排出的頑痰，同時加強氣管、支氣管內壁排痰的纖毛運動，潤滑咽喉。不需用開水送服，直接把微粒粉末製劑倒入口中，細微粉末可以包覆咽喉黏膜，無需經過胃部，直接於咽喉發生作用，從而鎮咳化痰。藥性非常溫和，小孩亦可安心服用。百多年來普受各界人士使用，在台灣、韓國、香港、美國、加拿大等世界各國和地區都受人信任。

美國蘇氏藥業說明「龍角散」的特點︰溫和的草本植物成分直接作用於咽喉，恢復咽喉活力。它緩解咽喉乾燥引發的咽喉不適，保護咽喉。針對咽喉不適，咽喉發炎引發的咽喉疼痛，嗓音沙啞，咳嗽、咳痰等咽喉症狀有良好效果。是日常清咽護嗓產品。無需配水服用的速溶顆粒、入口即化，便於攜帶的獨立包裝，隨時隨地滋潤咽喉。薄荷口味，給咽喉帶來清爽感受。無糖製劑，睡前也可以服用。

所有「龍角散」產品直接從日本原裝進口，全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。任何查詢，可電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或 上網 www.solsticemed.com。

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