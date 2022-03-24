風聲、輪聲、天籟聲IONIQ 5電動休旅車全新體驗

現代汽車 為響應全球碳中和的號召，推出專門電動車 的第一步就是IONIQ 5電動休旅 車。在去年洛杉磯 車展正式亮相，今年初上市，IONIQ 5有超過300哩的航程、及級距內最佳的超快充電從10%到80%只需18分鐘，引起業界及民眾關注。

現代汽車早在2017就推出IONIQ電動車，市場反應良好，隨著技術的成熟及更進一步開發後，現代汽車獨有的電動全球模塊化平台（E-GMP），提供更多的內部空間和優化的性能，並於2021年將IONIQ成立為現代汽車的純電動車系列，進而推出IONIQ 5 電動休旅車。

IONIQ 5是現代汽車集團在2025年之前預記推出23款電池電動車型之一，北美現代汽車總裁兼CEO表示，IONIQ 5將現代汽車品牌介紹給全新的買家。一旦坐上車， IONIQ 5的行駛距離、動力、舒適度、內部空間，以及先進科技就將讓人驚艷不已，能提供的全新體驗和生活方式。

IONIQ 5初體驗，科技、風聲、輪聲、天籟聲

IONIQ 5充滿科技感，從一按電池的車燈亮起就與眾不同，坐上駕駛座，配備無罩式12吋數位儀表板加上12吋全觸控式信息娛樂屏幕，再加上抬頭顯視，行車、娛樂資訊一目了然。

駕駛與乘客的中央扶手可以前後調動，讓後座平順地板有更大的空間，中央扶手也不浪費設計成可以方便女士放包的空間。

期間現代汽車還展示了遙控前進停車及倒車，在停在擁擠的市區停車空間內方便駕駛及乘客上下車。展示時無人駕駛的前進後退，引起路過的駕駛一陣好奇側目。

一旦啟動上路加油、煞車、方向盤轉動猶如一版汽車當開到郊區時在晴空萬里之下IONIQ 5安靜的滑行，打開天窗真正享受到風聲、輪聲、天籟聲！

在高速公路上啟動智能巡航模式還可雙手放空，讓汽車自動跟隨馬路線道轉彎，與前車自動煞車保持距離，不禁心想我們離自動駕駛越來越近了！為了保持行車安全IONIQ 5會提醒該把手放回方向盤上。在黃昏之中回到出發點很難想像在行駛的車上能體會到天人合一的感覺。

無罩式12吋數位儀表板加上12吋全觸控式信息娛樂屏幕，再加上抬頭顯視，行車、娛樂資訊一目了然。

適合每位車主的電動馬達和電池設置

IONIQ 5提供77.4 kWh電池組與兩種電動馬達配置搭配使用，可以僅配備一個馬達，也可選擇前後都配備馬達。頂級的雙馬達配置可以選配的全輪驅動，能產生320匹馬力（前方74 kW加上後方165 kW）和446 ft.-lbs的扭矩，0加速到60 MPH不到五秒。具備後方馬達的單機布局則可提供225匹馬力（168kW）和258 ft.-lbs的扭矩，兩輪驅動，環保署預估行駛距離為303哩。雙馬達全輪驅動車型的最大預估行駛距離則為256哩。所有車款的最高車速均為115 MPH，並可拖曳重量高達兩千磅的拖車。

超快充電

IONIQ 5的E-GMP平台支持400-V和800-V的充電基礎設備，無須額外組件或適配器即可支持400-V充電，這多重充電系統是全球首創的專利科技，可通過操作馬達和逆變器將400V升壓至800V以實現穩定的充電兼容性。在使用350-kW充電器，IONIQ 5可以在18分鐘內從10%充電到80%。如果車主只有五分鐘的空閒時間，IONIQ 5可以使用350-kW的快速充電器恢復約68哩的行駛距離。標準的10.9 kW車載充電器使用二級充電，可在6小時43分鐘內充滿電。

全新設計的排檔方式在駕駛盤的右側方，不用上下排擋，而是轉動排。

兩年無限充電

除此之外北美現代汽車（HMA）與Electrify America合作，提供自購買日起兩年的無限制三十分鐘的充電服務。在全美700多個充電站網路中使用全新Electrify America APP為IONIQ5充電式轎車的車主提供250 kWh的直流快速充電服務。

車載充電（V2L）功能

IONIQ 5還提供了創新的V2L功能，讓車主自由為任性何電動設備充電，像電動自行車或是露營設備。這個功能將IONIQ 5變成一個帶有車輪的充電器，甚至可以為另一台電動車充電。使用標準120伏插座，能提供1.9 kW的功率，在停電、戶外派對，或是露營期間為必需品充電。

可前後調動，中央扶手及方便女士放包的貼心空間。

寬廣的載客與載物空間

由於E-GMP平台加長的軸距，IONIQ 5的跨界車全長182.5吋，寬74.7吋，高63.0吋，軸距為118.1吋，雖然屬於緊湊型休旅車級距，卻能提供大型車才有的內部空間。IONIQ 5的軸距比現代汽車Palisade中型休旅車長了近四吋，但其總長度比Palisade短了近14吋。IONIQ 5的載客空間 106.5立方呎比福特野馬Mach-E（101.1立方呎）和大眾ID.4（99.9立方呎）更大。

創新的連結性

IONIQ 5的駕駛座充滿科技感融合許多先進科技，蘋果CarPlay和安卓 Auto在這個寬屏幕上使用起來更方便。此外，IONIQ 5也提供藍牙多連結功能，可同時配對對兩台機器，一台用於講電話，另一台用來播放音樂。同時配備現代汽車SmartSense高級駕駛輔助系統確保高度的安全性與便利性包括機器學習智能巡航控制、遠程智能停車輔助（RSPA）、環繞視野監控（SVM）、盲點監視器、以及安全離車輔助（SEA）。現代汽車IONIQ 5也有現代汽車著名的保固計畫背書。