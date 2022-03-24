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Kia Telluride連續第三年被評為家庭最佳三排座SUV

洛杉磯訊

KIA TELLURIDE贏得2022 U.S. NEWS「家庭最佳汽車」獎

2022 Kia Telluride最近被U.S. News & World Report評為「家庭最佳三排 SUV」。這是Telluride連續第三年在該出版物的年度「家庭最佳汽車」評選中榜上有名。

「我們為 U.S. News再次認可Telluride以家庭為中心的特點而感到自豪」，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，「我們屢獲殊榮的三排SUV提供一系列先進的安全功能、出色的內部容量和世界一流的設計，使其成為家庭的理想選擇。」

從最佳小型貨車到最佳混合動力車，U.S. News為了評選出9輛「家庭最佳汽車」，根據汽車評論、安全性和可靠性評級、座位和載貨量以及適合家庭的功能對96輛汽車進行了評估。統計顯示，近90%的Telluride是由家庭所購買的，顯示出這款最多可搭載8名乘客的三排SUV繼續獲得消費者青睞。

「Kia Telluride以多種方式成為家庭的最佳選擇，今年它連續第三次獲得『家庭最佳3排SUV』獎」，U.S. News最佳汽車執行編輯Jim Sharifi表示，「它提供了許多安全和技術功能，可以減輕家庭運輸的任務，以及舒適的座椅和大型貨艙。如果您打算長期保留Telluride，那麼強大的可靠性等級和令人印象深刻的動力總成保修提供了一些額外的保證。」

Telluride在2021年繼續為Kia品牌帶來強勁的銷量，售出93,705輛，比上一年增長25%。到今年前兩個月，Telluride的銷售額比2021年增長了近9%。



Kia America – 關於我們

總部位於加州爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

汽車 SUV 加州 爾灣 NBA

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