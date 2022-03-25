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大華超市(99 Ranch Market)

好康報你知

25至31日多項好康：蒜苗每磅2.69元，甜豆每磅3.49元，溫室蕃茄每磅1.29元，油菜苗每磅1.99元，青葱每三把99分，密汁蘋果每磅2.49元，沙田柚每磅1.69元。以下優惠僅限周五至周日:蘆筍每磅1.29元，新鮮立魚仔每磅3.99元，三文魚排每磅7.99元。

香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

25日至31日特價：韓國甜番薯10磅一箱14.88元，煙台紅富士蘋果每磅1.68元，豬蹄每磅1.68元，日本山藥每磅3.98元，美國香菇每磅1.98元，大墨魚每磅4.98元，大眾花生米每包8.28元，豬下巴肉每磅6.98元，雞腿肉每磅1.78元。

168超市(168 Market)

25至31日多項好康：甜橘每磅2.89元，韓國黃香瓜每磅1.49元，球莖菜頭每磅89分，唐芹每磅1.29元，地瓜葉每磅2.69元，大排骨每磅2.99多。以下優惠僅限周五至周日：小藍莓每小盒1.99元，蘆筍每磅1.29元，新鮮立魚仔每磅3.99元，新鮮整條草魚每磅3.29元。

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大華超市（99 Ranch Market）

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好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

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